انطلاق الاجتماع الرابع عشر للتعاون القطاعي بين الجامعة العربية والأمم المتحدة



ترأس وفد الجامعة العربية في الاجتماع، السفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، فيما ترأس وفد الأمم المتحدة السيد منير ثابت نائب الرئيس التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الأسكوا".



يأتي الاجتماع في إطار تنفيذ قرار القمة العربية التنموية الرابعة (بيروت 2019) رقم (59) باعتماد الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، ومواصلة التعاون بين منظومتي جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، كما شارك في هذا الاجتماع عدد من مديري وكبار المسؤولين من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، ومؤسسات العمل العربي المشترك.



ويركز هذا الاجتماع على تنفيذ الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، من خلال تحديد الأدوار الهامة للوكالات المتخصصة وبما يعزز جهود الدول العربية الرامية للقضاء على الفقر، ومن المنتظر أيضا أن يخرج هذا الاجتماع بخطة عمل مشتركة بين الجانبين في هذا المجال الهام .



وقال الوزير مفوض طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بجامعة الدول العربية، في تصريح على هامش الاجتماع، إن الاجتماع يهدف إلى مواصلة التعاون بين الجامعة العربية والأمم المتحدة ويشمل كل منظمات الأمم المتحدة المتخصصة العاملة بالمنطقة، والمنظمات المتخصصة بالجامعة العربية.



وأوضح أن الاجتماع يهدف لوضع خطة لتنفيذ إطار القضاء على الفقر متعدد الأبعاد على المستوى الوطني لكل دولة عربية ومن ثم على المستوى الإقليمي، وأشار إلى أن الاجتماع سيتطرق إلى الدول التي يوجد بها صراعات وتحديات وموجات إرهاب باعتبارها حالات خاصة، لبحث كيفية توجه الدعم خاصة في المناطق الملتهبة.



ولفت إلى أن الهدف هو القضاء على الفقر بنسبة 50% بحلول 2030، موضحا أنه سيتم خطط في كل هذه المجالات ذات الصلة، بشراكة بين الجانبين.



انطلق الاجتماع الرابع عشر للتعاون القطاعي بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة اليوم الأحد، وذلك بمقر الجامعة العربية ويستمر لمدة يومين .