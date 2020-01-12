"الهجرة" و"العامة للاستثمار" توقعان بروتوكولا لإنشاء وحدة رعاية المستثمرين المصريين المقيمين بالخارج .. ورئيس الهيئة: انتقاء مجموعة من أكفأ الموظفين ليصبحوا نواة للوحدة

وزيرة الهجرة ورئيس الهيئة العامة للاستثمار يتفقدان منطقة المستثمرين والخدمات المقدمة للمستثمرين بالخارج

الهيئة العامة للاستثمار تمنح وزيرة الهجرة "درع الهيئة" تقديرا لجهودها





وقعت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمستشار محمد عبد الوهاب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بروتوكول تعاون لإطلاق "وحدة رعاية المستثمرين المصريين المقيمين بالخارج " بالهيئة العامة للاستثمار وتتبع الرئيس التنفيذي للهيئة؛ لمعاونة المستثمرين المصريين بالخارج الراغبين في إقامة مشروعاتهم الاستثمارية بمصر وتعريفهم بالخدمات التي تقدمها الهيئة، وتسهيل سبل الاستثمار أمامهم.كما قامت وزيرة الهجرة والمستشار محمد عبد الوهاب بجولة تفقدية داخل منطقة خدمات المستثمرين، حيث التقيا عددا من المواطنين، وناقشوا آلية التواصل مع المستثمرين بالخارج، وتقديم الخدمات التي يحتاجون إليها، ودمجهم في عمليات التنمية القائمة في المرحلة الحالية، ويعد ذلك انعكاسا لرغبة الدولة المصرية في مد جسور الثقة والتواصل مع كافة مواطنيها بالخارج.من ناحيتها، قالت وزيرة الهجرة، إن افتتاح الوحدة يأتي نتيجة لمساعي وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، لجذب المستثمرين المصريين بالخارج للوطن، مضيفة أنها ستكون المسئولة عن إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهم ومتابعتهم؛ حيث تضم ممثلين عن وزارة الهجرة لتسهيل التواصل مع المصريين بالخارج.ونوهت وزيرة الهجرة إلى أنه تم إعداد قائمة تشمل كل المستثمرين المصريين بالخارج للتواصل معهم والترويج للاستثمارات المصرية، كما تم التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للاستقرار على فريق العمل والاستراتيجية المقترحة للفترة المقبلة، مضيفة أن إنشاء عدد من المستثمرين المصريين مدينة طبية عالمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، يعد أول ثمار هذا التعاون، وجار اختيار الأرض التي ستقام عليها في العاصمة الإدارية الجديدة.من جانبه، أكد المستشار محمد عبدالوهاب،أن الهيئة ستعمل على التسهيل على المستثمرين المصريين بالخارج لإقامة مشروعات في وطنهم الأم، مضيفًا أن وحدة المستثمرين المصريين بالخارج من شأنها عرض الفرص الاستثمارية على المستثمرين المصريين بالخارج وإصدار التراخيص اللازمة للمشروعات، كما أنها ستضم عناصر مميزة من هيئة الاستثمار بمشاركة وزارة الهجرة لعقد اجتماعات دورية ومتابعة للمستثمرين.وتابع رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه تم انتقاء مجموعة من أكفأ موظفي الهيئة ليصبحوا نواة لهذه الوحدة، بالتعاون مع وزارة الهجرة؛ معربا عن تطلعه لأن تصبح هذه الوحدة نموذجا للتعاون بين مؤسسات الدولة لتحقيق خطط التنمية المستدامة، فضلا عن استقبال الراغبين من المصريين في الخارج في إقامة مشروعات استثمارية فى مصر، والمعاونة الإيجابية في تذليل ما يصادفهم من معوقات عند حصولهم على الخدمات.كما شهدت الفعاليات تكريم المستشار محمد عبد الوهاب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، للوزيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد؛ حيث أهداها درع الهيئة؛ تقديرا لجهودها في دعم الثقة في مناخ الاستثمار المصري بين المواطنين بالخارج، وإشراكهم في خطط التنمية.