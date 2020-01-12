هل يجوز جمع صيام النذر أو القضاء مع صيام النوافل؟.. داعية يرد

هل يجوز جمع صيام النذر أو القضاء مع صيام النوافل؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور وسيم يوسف، الداعية الإماراتى، وذلك خلال لقائه ببرنامج من رحيق الإيمان المذاع عبر فضائية رحيق تيوب.



وأجاب وسيم، قائلًا: إن بعض العلماء أجاز هذا، وبعضهم وهو الأولى قالوا إن النذر عبارة عن عبادة مستقلة أنت ألزمت نفسك بها، فالأحوط أن يفصل الإنسان بين هذا وهذا.



هل يجوز الجمع في النية بين صيام النذر والتطوع؟

قال الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز للمسلم أن ينوي نية صوم النافلة مع نية قضاء النذر، فيحصل المسلم بذلك على الأجرين.



كانت دار الإفتاء قد ذكرت قول الحافظ السيوطي في "الأشباه والنظائر" (ص22) عند حديثه عن التشريك في النية: صام في يوم عرفة مثلًا قضاءً أو نذرًا أو كفارةً، ونوى معه الصوم عن عرفة، فأفتى البارزي بالصحة والحصول عنهما.



هل وضع كريم الوجه ومستحضرات التجميل يُبطل الصيام؟

سؤال أجاب عنه الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، منوها أنه لا يبطل الصيام بوضع كريم الوجه أو مستحضرات التجميل.



وأضاف الورداني، في فيديو له، أن المفطر لا بد أن يدخل من فتحة طبيعية في الجسم تصل إلى الجوف، والجلد لا يعتبر مساما مفتوحا للجوف.



هل يجوز إهداء ثواب الصيام للميت؟

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول: هل يجوز الصيام بنية قضاء ما عليّ من أيام أفطرتها لأبي المتوفى؟



وأجاب الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، إن المرأة التي أفطرت في رمضان وتريد أن تقضي ما عليها، لا يجوز أن تنوي القضاء والصيام لأبيها، لافتًا إلى أنها ينبغي أن تنوي قضاء ما عليها من أيام، وبإمكانها أن تدعو بعد الإفطار أن يهب الله مثل ثواب هذا الصيام لوالدها.



وأوضح «عبدالسميع» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على السؤال، أنه يمكنها أن تفرد النية بالصيام لوالدها الميت بعد قضاء ما عليها من أيام.



هل يجوز الصيام بنيتين؟

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» تقول صاحبته: «هل يجوز الصيام بنية قضاء ما عليَّ من أيام فوائت وعلى الميت أيضًا».



أجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، السائلة قائلًا: "لا يجوز لك الجمع بين هاتين النيتين في الصيام؛ لأن قضاء ما عليك من فوات مقدم وفرض".



وتابع «عبد السميع» عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء "أنه إذا أردت الصيام عن الميت؛ افعلي ذلك في غير الأيام التي عليك".



واختتم أمين الفتوى بأنه يجوز للسائلة أيضًا قضاء ما عليها من صيام ثم الدعاء للميت بعد الانتهاء من صيام اليوم بأن يهب له الله مثل ثواب صيامها.