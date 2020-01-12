احذر.. الكبد الدهني ينذرك بكوارث صحية خطيرة

قالت دكتور هدير جميل، استشاري التغذية العلاجية، إن الكبد الدهني عرض للكثير من الأمراض منها السكر وفيرس سي وارتفاع الكوليسترول نتيجة العديد من الأسباب منها تناول الأدوية بطريقة مفرطة.



وأضافت هدير جميل، أن الكبد الدهني له ارتباط بالغدد الدرقية والسكر نتيجة عدم انتظام السكر وتراكم الدهون بداخل الجسم، ونصحت بضرورة متابعة السكر كل شهرين بصفة دورية بالإضافة إلى متابعة أنزيمات الكبد.



تابعت استشاري التغذية العلاجية، أن مشاكل السمنة لها علاقة بدهون الكبد، مشيرة إلى ضرورة اتباع نظام غذائي واتباع الرياضة بصفة دورية لأنها تساعد على حل المشاكل الصحية.



وأردفت أن أغلب مرضى الدهون المرتفعة في الدم لديهم دهون على الكبد لذلك يجب متابعة التحاليل، وحذرت من الفقدان السريع للوزن نتيجة إفراز الكبد لبعض الدهون مما يسبب ضررا كبيرا.



ونبهت من اتباع الطرق العشوائية للدايت لأنها تسبب كوارث صحية كبيرة، مضيفة أن النحافة ليس لها علاقة بالدهون، فمن الممكن أن يكون لديه دهون على الكبد، لذلك يجب عمل فحص دوري للتأكد من سلامة الفرد.

