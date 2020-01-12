AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

احذر.. الكبد الدهني ينذرك بكوارث صحية خطيرة

الأحد 12/يناير/2020 - 03:32 م
صدى البلد
Advertisements
آلاء حسن
قالت دكتور هدير جميل، استشاري التغذية العلاجية، إن الكبد الدهني عرض للكثير من الأمراض منها السكر وفيرس سي وارتفاع الكوليسترول نتيجة العديد من الأسباب منها تناول الأدوية بطريقة مفرطة.

وأضافت هدير جميل، أن الكبد الدهني له ارتباط بالغدد الدرقية والسكر نتيجة عدم انتظام السكر وتراكم الدهون بداخل الجسم، ونصحت بضرورة متابعة السكر كل شهرين بصفة دورية بالإضافة إلى متابعة أنزيمات الكبد.

تابعت استشاري التغذية العلاجية، أن مشاكل السمنة لها علاقة بدهون الكبد، مشيرة إلى ضرورة اتباع نظام غذائي واتباع الرياضة بصفة دورية لأنها تساعد على حل المشاكل الصحية.

وأردفت أن أغلب مرضى الدهون المرتفعة في الدم لديهم دهون على الكبد لذلك يجب متابعة التحاليل، وحذرت من الفقدان السريع للوزن نتيجة إفراز الكبد لبعض الدهون مما يسبب ضررا كبيرا.

ونبهت من اتباع الطرق العشوائية للدايت لأنها تسبب كوارث صحية كبيرة، مضيفة أن النحافة ليس لها علاقة بالدهون، فمن الممكن أن يكون لديه دهون على الكبد، لذلك يجب عمل فحص دوري للتأكد من سلامة الفرد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توقف عن تناوله فورا .. المخلل يصيبك بأمراض خطيرة

كارثة صحية.. طبيبة تكشف عن علاقة الكالسيوم بنبضات القلب

أبرزها تناول الألبان واللحوم.. عادات خاطئة وراء زيادة الوزن

تناوله يوميًا.. طبيبة تكشف فوائد شرب عصير القصب

طبيبة تكشف عن العناصر الغذائية الخاصة بصحة الأظافر

كارثة صحية.. طبيبة تكشف عن الأعراض الجانبية لاستخدام الكورتيزون في زيادة الوزن

ترشيحاتنا

أول ظهور لـ صابرين بعد خلع الحجاب في صاحبة السعادة

بعد تسجيله هدفا في توتنهام.. فيرمينو يعتذر لـ كلوب

الأرصاد: استقرار الطقس خلال هذا الأسبوع ولا يوجد سوى الشبورة المائية ..فيديو

لحظة وصول الملكة إليزابيث بعد استدعائها للأمير هاري.. فيديو

خفت من الفضيحة فقتلته.. قاتل شقيقه بالشرقية يسرد تفاصيل الواقعة والأمن يكشف الجريمة خلال ساعات

بعد الانفصال .. أصالة خسرت هؤلاء النجوم من أجل زوجها السابق طارق العريان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصين تطرح سيارة كهربائية جديدة في مصر.. وهذا سعرها.. صور

روشتة شتوية صحية.. استشاري قلب يقدم 10 نصائح ذهبية في البرد

شاهد.. نرمين الفقى بإطلالة جديدة مع الأسماك