عبد الناصر والدمايطة.. حكاية حب انتهت بإطلاق اسمه على قريتين

محافظة دمياط من المحافظات التى عُرف عنها عشقها للرئيس الراجل جمال عبدالناصر بل لايخلو حدث إبان حكم ناصر إلا ويخرج أهالى دمياط الى الشوارع حاملين لافتات مؤيدة لعبدالناصر وصورا له.



من عشق الدمايطة لعبد الناصر أُطلق على قريتين بدمياط لقب ناصر ومنها منشية ناصر التابعة لمركز كفر سعد والناصرية التابعة لمركز فارسكور.



قرية الناصرية



تعد قرية الناصرية من أقدم وأعرق قرى مركز فارسكور بمحافظة دمياط وما يميزها جغرافيا أن القرية المواجهة لها من اتجاه الطريق العام دمياط - الدقهلية ، قرية أخري وهى شرباص، فالملفت للنظر ان الزائر للقرية عند نزوله في مدخل القرية يجد نفسه أمام قريتين شرقا الناصرية وغربا شرباص يفصلها الطريق العام، وترجع تسميتها بهذا الإسم نسبة إلى الرئيس جمال عبدالناصر، وعند دخولك القرية تجد المدخل مرسوم عليه العلم المصري بألوانه المميزة.



وعند ذكرى ثورة 23 يوليو تجد عددا من أهالى القرية من الشيوخ يخرجون عند مدخل القرية يتجمعون لإحياء ذكرى الماضي ويتبادلون الحديث عن ثورة 32 يوليو وجمال عبد الناصر وتاريخ الثورة، ويجتمع حولهم الشباب الاستماع لتلك الحكاوي.



أعلام القرية



ومن مشاهير القرية الدكتور عبدالرحمن بدوي والذي ولد في الرابع من شهر فبراير عام 1917 في قرية شرباص مركز فارسكور ويحتل الدكتور بدوي في تاريخ الفكر الفلسفي العربي المعاصر مكانة كبيرة، وكذلك الدكتور عبد الرازق نوفل من مواليد قرية الناصرية عام 1917، أول من ربط بين العلم والدين في أول كتاب صدر له عام 1957 بعنوان (الله والعلم الحديث) وأثرى الفكر الإسلامي والمكتبة العربية.



ثورة يوليو أنصفت القرية



تتمتع قرية الناصرية بعدد من المنشآت والمرافق الحكومية وساعدها في ذلك انها كانت ضمن القرى التي تم انشاء وحدة مجمعة بها عند قيام ثورة يوليو ففي مجال التربية والتعليم يوجد خمس مدارس ابتدائية و2 مدرسة اعدادي ومدرسة ثانوية عامة تحمل اسم مدرسة ناصر الثانوية بالاضافة الي معهد أزهري ابتدائي تم اقامته علي أرض تبلغ قيمتها 60000 “ستمائة ألف جنيه” بالاضافة الي قيمة انشائية تبلغ 000.200.1 “مليون ومائتا ألف جنيه” جميعها بالجهود الذاتية.



أيضا يوجد بالقرية وحدة محلية تؤدي خدماتها من مبني متهالك ومخصص لها قطعة أرض لإقامة مبني جديد منذ أكثر من 15 سنة كما توجد وحدة تنقية صرف صحي ووحدة تنقية مياه للشرب.



وفي مجال الصحة،وحدة صحة أسرة تم تحويلها الي هذا المسمى وقد كان تمارس عملها كمستشفي تكامل سابقا وفي مجال الزراعة، توجد جمعية تعاونية زراعية بالاضافة لوحدة بيطرية.



وفي مجال الشئون الاجتماعية، توجد وحدة اجتماعية ومكتب بريد مطور اضافة الي بنك قرية يحمل الاسم فقط يوجد بالقرية 17 مسجدا ولكنها تفتقر الي وجود أئمة بالمساجد كما نجد أيضا بالقرية مركز شباب مطور يحمل الاسم فقط ويقع في أهم بقعة بالقرية وفي مدخلها وشمل صالة للكمبيوتر بأكثر من عشرين جهازا وصالة تؤجر لإقامة الأفراح وقاعة للبلياردو والبنج بونج وملعب خماسي يؤجر للأفراح وبوابة وحديقة.



ويتساءل شباب القرية عن دور الشباب والرياضة الرقابي والإشرافي ليصبح مركز الشباب بقريتهم يماثل غيره في القري الأخرى.



منشأة ناصر



وعلى جانب آخر هناك منشأة ناصر وهى عبارة عن عزبة صغيرة تتبع مركز كفر سعد عدد سكانها لا يتعدى الأربعه آلاف نسمة سميت بهذا الاسم نسبة الى الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.



يشتهر أهلها بالزراعة وتربية المواشي، ووقت أن زار الرئيس الراحل جمال عبدالناصر محافظة دمياط لافتتاح مصنع الغزل والنسيج خرج أهلها جميعا ووقفوا بطول الطريق العام للترحيب بناصر لزيارته دمياط .