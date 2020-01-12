ضبط 56 شيكارة دقيق بلدي وتحرير 491 محضرا تموينيا بالمنوفية

شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية عدة حملات تموينية مكثفة بدائرة المحافظة بالتعاون مع مديرية أمن المنوفية خلال الفترة من 3 وحتي 9 يناير الحالي.



وأسفرت الحملة عن تحرير 491 محضرا تموينيا تنوع بين 158 محضر مخالفات مخابز لنقص الوزن وعدم مطابقة المواصفات وتجميع الدقيق البلدي لبيعه بالسوق السوداء، و192 محضرا لمحطات ومستودعات المواد البترولية.



كما تم تحرير 141 محضرا للمحلات التجارية والأسواق للبيع بأزيد من السعر الرسمي وبيع منتجات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.



وأشار وكيل وزارة التموين بانه تم ضبط 56 شيكارة دقيق بلدي استخراج 82% مخصص لإنتاج المخابز البلدية بمراكز الباجور وشبين الكوم بغرض إعادة بيعه بالسوق السوداء والتربح.



وقد أكد المحافظ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتلاعبين لضمان جودة الرغيف المدعم والتأكيد علي إتباع كافة إجراءات السلامة حفاظًا علي صحة المواطنين.