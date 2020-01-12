بعد تناولهم وجبة محشي.. إحالة 5 أفراد من أسرة واحدة لمركز السموم بالإسكندرية

أصيب 5 أفراد من أسرة واحدة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة بنزلة معوية حادة وحالة اعياء شديدة وتسمم غذائى وذلك بعد تناولهم وجبة محشى معدة بالمنزل وتم نقل المصابين للمستشفى التعليمى وتحويلهم لمركز السموم بالاسكندرية .





تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من المستشفى التعليمى بدمنهور يفيد بوصول كل من "محمد أ.أ 55 سنة، وريم م.ع٤٥ سنة، زوجته وريم15 سنة، ورؤى 13 سنة، ومصطفى 11 سنة، أبناؤه جميعهم مصابين "بنزلة معوية حادة واعياء شديدة وحالة تسمم غذائي"، وبسؤالهم أفادوا بتناول وجبة محشى معدة بالمنزل.



