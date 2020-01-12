AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بعد تناولهم وجبة محشي.. إحالة 5 أفراد من أسرة واحدة لمركز السموم بالإسكندرية

الأحد 12/يناير/2020 - 03:33 م
أدوية
أدوية
Advertisements
جمالات الدمنهوري
أصيب 5 أفراد من أسرة واحدة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة بنزلة معوية حادة وحالة اعياء شديدة وتسمم غذائى وذلك بعد تناولهم وجبة محشى معدة بالمنزل وتم نقل المصابين للمستشفى التعليمى وتحويلهم لمركز السموم بالاسكندرية .

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من المستشفى التعليمى بدمنهور يفيد بوصول كل من "محمد أ.أ 55 سنة، وريم م.ع٤٥ سنة، زوجته وريم15 سنة، ورؤى 13 سنة، ومصطفى 11 سنة، أبناؤه جميعهم مصابين "بنزلة معوية حادة واعياء شديدة وحالة تسمم غذائي"، وبسؤالهم أفادوا بتناول وجبة محشى معدة بالمنزل.

وتم عمل الفحوصات اللازمة وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، وتحويلهم لمركز السموم بالإسكندرية، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أنقذتهن العناية الإلهية من الموت.. تحويل 4 طالبات لمركز السموم بطنطا

تناولوا وجبة كفتة وملوحة.. إصابة 9 أشخاص بتسمم غذائي في البحيرة

وجبة فاسدة | تسمم 22 من أسرة واحدة في الإسماعيلية

بسلة ولحمة ورز.. وجبة بايتة السبب في تسمم 22 مواطنا بالإسماعيلية

إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة بالتسمم بعد تناولهم وجبة سمك بالبحيرة

إصابة ٥ أشخاص من أسرة واحدة بحالة تسمم غذائي بعد تناولهم وجبة كبدة بدمنهور

ترشيحاتنا

وفاة فنان بحريني شهير بعد أزمة قلبية حادة

تخفيض جديد في أسعار هيونداي hundai 2020 بعد إلغاء الجمارك.. تفاصيل

سعر الذهب اليوم الأحد

في ذكري رحيل ليلي فوزي.. تعرف على عدد أزواجها ومعاناتها مع المرض

خفت من الفضيحة فقتلته.. قاتل شقيقه بالشرقية يسرد تفاصيل الواقعة والأمن يكشف الجريمة خلال ساعات

هل يجوز إسقاط الجنين إذا كان فيه تشوه أو مرض ما ؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصين تطرح سيارة كهربائية جديدة في مصر.. وهذا سعرها.. صور

روشتة شتوية صحية.. استشاري قلب يقدم 10 نصائح ذهبية في البرد

شاهد.. نرمين الفقى بإطلالة جديدة مع الأسماك