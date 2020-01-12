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أخبار العالم

قوات تابعة للحرس الثوري تتظاهر أمام السفارة البريطانية في طهران

الأحد 12/يناير/2020 - 03:39 م
صدى البلد
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رحيم يسري
ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن مجموعة من قوات الباستيج التابعة للحرس الثوري الإيراني قامت بالاحتجاج أمام السفارة البريطانية في طهران.

وبحسب "إيران انترناشيونال"، فإن مجموعة من قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني، أمام السفارة البريطانية في طهران، للمطالبة بإغلاق السفارة وطرد السفير البريطاني من إيران.

وتأتي مظاهرة قوات "الباسيج"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، بعد احتجاز وجيز للسفير البريطاني لدى إيران أثناء احتجاجات أعقبت اعتراف طهران بمسؤوليتها عن إسقاط طائرة أوكرانية بالخطأ.

يذكر أن الخارجية الإيرانية استدعت اليوم، الأحد، السفير البريطاني لدى إيران، راب ماكير، على خلفية مشاركته في الاحتجاجات المناهضة لحكومة البلاد، أمس، السبت.

وخرجت مجموعات من الطلبة من جامعة أمير كبير للتظاهر في شوارع العاصمة طهران، مرددين شعارات تندد بالنظام الإيراني، وقام بعضهم بتمزيق صورة كبيرة الحجم لقائد فيلق القدس الإيراني الراحل قاسم سليماني، الذي قُتل إثر استهداف طائرة أمريكية لموكبه خارج مطار بغداد فجر الثالث من يناير.
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