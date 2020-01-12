شاهد.. محمد رمضان يشعل انستجرام بعد آخر حفل له في دبي

نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" مقطع فيديو جديد له من آخر حفل فى دبى.
وعلق الفنان محمد رمضان على الفيديو قائلا: الحمد لله على تفاعل الجمهور #أقوى_حفلة_في_دبي.
ونال الفيديو إعجاب الكثير من متابعيه وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره وجاءت أبرز التعليقات كالآتي:
أجدع ممثل بالعالم💜✋🏻
بحبك يا محمد يارمضاان😍
اسطوره يا اسطوره ❤️
وبدا الفنان محمد رمضان، فقرته الغنائية كما نشرت شركة روتانا وسط تصفيق حار.
وظهر محمد رمضان وهو يدخل على المسرح بسيارة فارهة من نوع فيراري، التي يصل سعرها إلى 335 ألف دولار أمريكي، أي ما يقرب من 5.5 مليون جنيه مصري، على نغمات أغنية «نمبر و ان» التي تفاعل معها الجمهور.
وعلق الفنان محمد رمضان على الفيديو قائلا: الحمد لله على تفاعل الجمهور #أقوى_حفلة_في_دبي.
ونال الفيديو إعجاب الكثير من متابعيه وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره وجاءت أبرز التعليقات كالآتي:
أجدع ممثل بالعالم💜✋🏻
بحبك يا محمد يارمضاان😍
اسطوره يا اسطوره ❤️
وبدا الفنان محمد رمضان، فقرته الغنائية كما نشرت شركة روتانا وسط تصفيق حار.
وظهر محمد رمضان وهو يدخل على المسرح بسيارة فارهة من نوع فيراري، التي يصل سعرها إلى 335 ألف دولار أمريكي، أي ما يقرب من 5.5 مليون جنيه مصري، على نغمات أغنية «نمبر و ان» التي تفاعل معها الجمهور.