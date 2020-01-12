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المستشار القانوني للجيش الليبي: مصر تعمل على إعادة الاستقرار فى ليبيا.. فيديو

الأحد 12/يناير/2020 - 05:03 م
صدى البلد
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محمود محسن
أكد الدكتور صلاح الدين عبد الكريم المستشار القانوني للجيش الليبي إن ليبيا تعتمد بشكل أساسي على الموقف المصري مؤكدا لقاء رئيس البرلمان الليبي، المستشار عقيلة صالح، والدكتور أحمد عبد العال رئيس مجلس النواب رسالة على الإخوة الليبيين المصرية والترابط التاريخي بين الشعبي.

وأضاف المستشار القانوني للجيش الليبي خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز أن مصر دائما ما تقدم الدعم والمساندة للدولة الليبية مشيرا أن مصر تعمل على إعادة الاستقرار لليبيا. 

وتابع الدكتور صلاح الدين عبد الكريم أن العدوان التركي القطري على الأراضي الليبية يستهدف الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا أنه يعمل لصالح ودعم التنظيمات والميليشيات الإرهابية.

وأشار المستشار القانوني للجيش الليبي أن الأزمة الليبية أزمة أمنية بالدرجة الأولى وليست سياسية، فليس هناك طرف أخر يمكن الحديث معه لحل الأزمة سياسيًا.

وقال المستشار القانوني للجيش الليبي إن التنظيمات الإرهابية تريد أن تضع قدما في شمال أفريقيا بعد ان نجحت في تدمير الدولة السورية واليمن والعراق.
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