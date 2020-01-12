سمير فرج: مناورة قادر 2020 الأكبر منذ 6 سنوات.. شاهد

قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، إن ليبيا هى الامن القومى والعمق الإستراتيجى لمصر.



وتابع فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "الإتجاه الإستراتيجى الغربى أصبح مهددا فى ظل التدخل التركي فى ليبيا".



وأكمل مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق: "مناورة القوات المسلحة 2020 قادر هى الأكبر منذ 6 سنوات وليست موجهة ضد أحد، ولكن الإستراتيجية العسكرية هى الدفاع".



وأشار سمير فرج إلى أن هذه المناروة هدفها طمئنة الناس، مضيفا: "هى رسالة ردع لكل من تسول له نفسه التطاول على مصر".