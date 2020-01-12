AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

سمير فرج: مناورة قادر 2020 الأكبر منذ 6 سنوات.. شاهد

الأحد 12/يناير/2020 - 06:35 م
اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج
Advertisements
حمزة شعيب
قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، إن ليبيا هى الامن القومى والعمق الإستراتيجى لمصر.

وتابع فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "الإتجاه الإستراتيجى الغربى أصبح مهددا فى ظل التدخل التركي فى ليبيا".

وأكمل مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق: "مناورة القوات المسلحة 2020 قادر هى الأكبر منذ 6 سنوات وليست موجهة ضد أحد، ولكن الإستراتيجية العسكرية هى الدفاع".

وأشار سمير فرج إلى أن هذه المناروة هدفها طمئنة الناس، مضيفا: "هى رسالة ردع لكل من تسول له نفسه التطاول على مصر".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سمير فرج يكشف خطورة الاتفاقية التركية الليبية على مصر

سمير فرج: ليبيا أمن قومى لمصر كما أكد السيسي.. فيديو

سمير فرج: اتفاق السراج وأردوغان مشبوه وليس له صفة قانونية.. فيديو

مدير الشئون المعنوية السابق يكشف 3 سيناريوهات لحل الأزمة الليبية.. فيديو

سمير فرج: المناورات المصرية الأخيرة رسالة ردع معنوي وعسكري.. فيديو

رسالة ردع.. نصر سالم يكشف أسباب المناورة العسكرية قادر 2020.. فيديو

ترشيحاتنا

خاص.. ننشر تشكيل الجهاز الفني بالكامل لفريق سموحة بعد رحيل حسام حسن

خاص.. فرجاني ساسي يرحل عن الزمالك إلى السعودية في هذا الموعد.. تفاصيل

إدورد: لهذا السبب اعتذرت عن مسرحية سعودية .. صور

فيديو جديد.. سر إطلاق زوج نانسي عجرم 18 طلقة على السوري محمد الموسى

مجموعة الأهلي.. حمادة صدقي يهاجم إدارة الهلال بعد الهزيمة من النجم الساحلي

فرج عامر يحسم الجدل: حمادة صدقي مدربا لـ سموحة.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ثمرة من البروكلى؟

كيف تستخدم الكوسة لإنقاص وزنك 4 كيلو في الأسبوع؟

بفستان جريء.. شاهد منة فضالي تخطف الأنظار بـ إطلالة مثيرة