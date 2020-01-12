لليوم الثاني على التوالي .. تعليق الدراسة بمدارس دبي والشارقة

أعلنت مدارس خاصة في دبي و الشارقة تعليق الدراسة غدا الاثنين لليوم الثاني على التوالي إيمانا منها بأهمية المحافظة على أمن وسلامة الطلاب في ظل وجود تجمعات للمياه في محيط مدارسهم على أن تستأنف الدراسة يوم الثلاثاء.



وأوضحت تلك المدارس أنها تعمل على تنظيف المدارس و تجهيزها لاستقبال الطلبة.



وكانت تلك المدارس أرسلت رسائل نصية لأولياء الأمور تفيد فيها بأنها علقت الدراسة لليوم الثاني على التوالي نظرا لهطول أمطار الخير على البلاد.



واكدت المدارس في رسائلها لأولياء الأمور قائلة :حريصون على سلامة الطلاب في ظل استمرار هطول الأمطار على عدد من المناطق المختلفة"