AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لليوم الثاني على التوالي .. تعليق الدراسة بمدارس دبي والشارقة

الأحد 12/يناير/2020 - 06:43 م
تعليق الدراسة بمدارس
تعليق الدراسة بمدارس دبي والشارقة
Advertisements
محمود نوفل
أعلنت مدارس خاصة في دبي و الشارقة تعليق الدراسة غدا الاثنين لليوم الثاني على التوالي إيمانا منها بأهمية المحافظة على أمن وسلامة الطلاب في ظل وجود تجمعات للمياه في محيط مدارسهم على أن تستأنف الدراسة يوم الثلاثاء.

وأوضحت تلك المدارس أنها تعمل على تنظيف المدارس و تجهيزها لاستقبال الطلبة.

وكانت تلك المدارس أرسلت رسائل نصية لأولياء الأمور تفيد فيها بأنها علقت الدراسة لليوم الثاني على التوالي نظرا لهطول أمطار الخير على البلاد.

واكدت المدارس في رسائلها لأولياء الأمور قائلة :حريصون على سلامة الطلاب في ظل استمرار هطول الأمطار على عدد من المناطق المختلفة"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعطيل الدراسة بإمارة الفجيرة لسوء الأحوال الجوية

"مواصلات دبي" توفر حافلات للربط بين الإمارات بعد توقف خدمة فيري لغزارة الأمطار

الإمارات تعلن تعطيل الدراسة غدا في أبوظبي

بسبب الطقس السيئ .. الإمارات تطالب مواطنيها بهذا الأمر

أمطار غزيزة وعواصف تضرب أم القيوين الإماراتية.. فيديو

المدارس اليابانية بدمياط تطلق مبادرة سفراء العطاء .. صور

ترشيحاتنا

هيئة الطاقة الذرية تعلن إنتاج 36 طنا يورانيوم خلال العام | تفاصيل

عقب قرار رحيله .. حازم إمام يوجه رسالة لـ حسام حسن

فرج عامر يكشف عن مفاجأة بشأن رحيل التوأم عن سموحة

تخفيض جديد في أسعار هيونداي hundai 2020 بعد إلغاء الجمارك.. تفاصيل

الصين تطرح سيارة كهربائية جديدة في مصر.. وهذا سعرها.. صور

زوجها خضع للتحقيق مجددا.. محام يكشف تطورات جديدة في اقتحام فيلا نانسي عجرم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ثمرة من البروكلى؟

كيف تستخدم الكوسة لإنقاص وزنك 4 كيلو في الأسبوع؟

بفستان جريء.. شاهد منة فضالي تخطف الأنظار بـ إطلالة مثيرة