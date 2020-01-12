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فن

المستشار أحمد الزند وخالد بيبو وفيفي عبده في عزاء والد إيهاب توفيق.. صور

الأحد 12/يناير/2020 - 07:48 م
مصطفى قمر - ايهاب
مصطفى قمر - ايهاب توفيق - حسين الجسمى
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نبيل العدوى - عدسة/ أشرف العدة - عمرو سيد
حرص عدد كبير من نجوم المجتمع على تقديم واجب العزاء للمطرب إيهاب توفيق فى وفاة والده بمسجد المشير فى التجمع الخامس.

ومن بين الحضور، المستشار أحمد الزند، خالد بيبو، محمد عمارة، عصام كاريكا، فيفى عبده، داليا البحيرى، محمود حميدة، وغيرهم.

وتوفي والد الفنان إيهاب توفيق، صباح الخميس، إثر اندلاع حريق في الفيلا التي يسكن بها.

وتلقت غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا، بنشوب حريق في فيلا بدائرة قسم أول مدينة نصر، بينما انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة عليه بعد الدفع بـ8 سيارات مطافئ.
المستشار أحمد الزند وخالد بيبو وفيفي عبده في عزاء والد إيهاب توفيق.. صور
المستشار أحمد الزند وخالد بيبو وفيفي عبده في عزاء والد إيهاب توفيق.. صور
المستشار أحمد الزند وخالد بيبو وفيفي عبده في عزاء والد إيهاب توفيق.. صور
المستشار أحمد الزند وخالد بيبو وفيفي عبده في عزاء والد إيهاب توفيق.. صور
المستشار أحمد الزند وخالد بيبو وفيفي عبده في عزاء والد إيهاب توفيق.. صور
المستشار أحمد الزند وخالد بيبو وفيفي عبده في عزاء والد إيهاب توفيق.. صور
المستشار أحمد الزند وخالد بيبو وفيفي عبده في عزاء والد إيهاب توفيق.. صور
المستشار أحمد الزند وخالد بيبو وفيفي عبده في عزاء والد إيهاب توفيق.. صور
المستشار أحمد الزند وخالد بيبو وفيفي عبده في عزاء والد إيهاب توفيق.. صور
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