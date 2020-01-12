خامنئي لـ تميم: الأوضاع تتطلب اتصالات أوثق بين دول المنطقة

استقبل المرشد الإيراني علي خامنئي، أمير قطر تميم بن حمد.



وبحسب "روسيا اليوم"، قال خامنئي لتميم إن الأوضاع التي تشهدها المنطقة تتطلب اتصالات أوثق بين دولها.



وأضاف: "أمريكا وأصدقائها هم المسؤولون عن الوضع غير المناسب الذي تعيشه المنطقة، والظروف الراهنة فيها بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز العلاقات بين دولها وعدم التأثر بإملاءات الدول الأجنبية".



وتابع أن إيران مستعدة للتعاون الحثيث مع جميع دول المنطقة التي تعيش ظروفا غير ملائمة، ومع أصدقائها، والطريق الوحيد لمواجهة ذلك الاعتماد على التعاون بين دول المنطقة.



وأكد أن الولايات المتحدة لا ترفب في تعزيز التعاون بين دول المنطقة، وأن شعوب المنطقة ترفض تدخلات واشنطن في شؤونها.



وبدوره، قال تميم إن منطقة الشرق الأوسط تعيش ظروفا صعبة، وأن قطر تدعم تعزيز التعاون الإقليمي وعقد حوار شامل بين دول المنطقة.



وأضاف :"تقرر عقد اجتماع للجنة المشتركة بين البلدين بعد نحو 3 أشهر في إيران، ونأمل في أن تصل العلاقات الاقتصادية بين طهران والدوحة إلى مستوى العلاقات السياسية".



ووجه تميم الشكر إلى خامنئي، قائلا إنه يثمن المساعدات والدعم والمواقف التي قدمتها إيران في ظل المقاطعة العربية.