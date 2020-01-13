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برلمان

برلمانى: أردوغان يقود تركيا بسرعة الصاروخ نحو الانهيار

الإثنين 13/يناير/2020 - 01:26 ص
اردوغان
اردوغان
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عبد الرحمن سرحان
طالب النائب محمد اسماعيل عضو مجلس النواب، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتنحي عن منصبه، إن كان وطنيا حقيقيا والتخلي عن اوهامه العثمانية في التمدد والهيمنة في ظل الأزمة الاقتصادية التركية المتفاقمة والتي أدت إلى تزايد معدلات البطالة بين الشباب التركي، وتأخر سن الزواج في تركيا وارتفاع معدلات العنوسة في البلاد.

منوها في بيان له امس، الى أن أردوغان يفضل دعم جماعة الإخوان الارهابية عن التفكير في مصير بلده ويدفع بالجنود الأتراك لأرض غريبة عنهم في ليبيا، وهزيمة مؤكدة.

مشددا على أن اردوغان لا يرى وفق انتقادات المعارضة التركية الأواني الفارغة في المطبخ التركي، وحالة الجوع والتقشف داخل تركيا بسبب سياساته الفاسدة والإرهابية.

وأشار عضو مجلس النواب، الي أن أردوغان يقود تركيا بسرعة الصاروخ للانهيار أملا في تحقيق أوهام سلطانية وتمدد مزعوم على حساب الدول العربية.
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