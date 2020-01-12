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أخبار البلد

لحقن دماء الشعب الليبي.. مصر ترحب بوقف إطلاق النار في ليبيا

الأحد 12/يناير/2020 - 09:13 م
مبنى اللوتس مقر وزارة
مبنى اللوتس مقر وزارة الخارجية
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محمد وديع
رحبت جمهورية مصر العربية بوقف إطلاق النار غير المشروط الذي أُعلن مساء أمس في ليبيا.

وقال بيان لوزارة الخارجية إن القاهرة تُعَبّر عن دعمها لكل ما يحقن دماء الشعب الليبي الشقيق.

وأكدت مصر مجددًا على أهمية العودة إلى العملية السياسية ممثلة في عملية برلين وجهود المبعوث الأممي لإطلاق المسارات الثلاثة السياسية والاقتصادية والأمنية.

وجددت مصر على دعمها لحل شامل يحفظ أمن ليبيا وأمن دول جوارها ودول حوض البحر المتوسط، ويحفظ وحدة ليبيا وسلامة أراضيها.
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