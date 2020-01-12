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فن

لاعبو الأهلي في عزاء والد إيهاب توفيق.. صور

الأحد 12/يناير/2020 - 09:40 م
صدى البلد
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نبيل العدوى - عدسة/ أشرف العدة - عمرو سيد
حرص عدد كبير من نجوم المجتمع على تقديم واجب العزاء للمطرب إيهاب توفيق فى وفاة والده بمسجد المشير فى التجمع الخامس.

ومن بين الحضور لاعبو الأهلى والزمالك منهم خالد بيبو، محمد عمارة، هشام حنفى، تامر بجاتو، وغيرهم.

وتوفى والد الفنان إيهاب توفيق، صباح الخميس، إثر اندلاع حريق في الفيلا التي يسكن بها.

وتلقت غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا، بنشوب حريق في فيلا بدائرة قسم أول مدينة نصر، بينما انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة عليه بعد الدفع بـ8 سيارات مطافئ.
لاعبو الأهلي في عزاء والد إيهاب توفيق.. صور
لاعبو الأهلي في عزاء والد إيهاب توفيق.. صور
لاعبو الأهلي في عزاء والد إيهاب توفيق.. صور
لاعبو الأهلي في عزاء والد إيهاب توفيق.. صور
لاعبو الأهلي في عزاء والد إيهاب توفيق.. صور
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