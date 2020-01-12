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رياضة

75 دقيقة.. فالفيردي يهدر فرصة هدف لـ ريال مدريد أمام أتليتكو مدريد

الأحد 12/يناير/2020 - 09:36 م
صورة من المباراة
صورة من المباراة
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أحمد هاني
سيطر التعادل السلبي على مجريات الـ75 دقيقة من مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد بـ ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، ضمن نهائي كأس السوبر الإسباني.

وبدأ ريال مدريد الشوط الثاني بسيطرة وتمريرات متتالية فى منتصف ملعب اتليتكو مدريد.

وكنت أولي الكرات الخطيرة من تسديدة قوية من كاسيميرو من على حدود منطقة جزاء أتليتكو مدريد لكن أمسكها الحارس يان أوبلاك بنجاح

وفي الدقيقة 57، من هجمة خطيرة لريال مدريد وعرضية رائعة من داخل يمين المنطقة عن طريق كارباخال تلقاها فالفيردي من أمام مرمي أوبلاك ليسددها برأسية غير متقنة مرت بغرابة على يسار المرمي.

الرد جاء سريعا من أتليتكو مدريد وانطلاقة من فيتولو من خارج المنطقة ثم مررها إلى رنان لودي الخالي من الرقابة داخل يسار المنطقة لكنه سددها تسديدة قوية مرت اعلى المرمي.

و وصلت نسبة الإستحواذ لحيد الدقيقة 70، 68% لصالح ريال مدريد مقابل 32% لصالح أتليتكو مدريد.

وكان ريال مدريد قد وصل إلى المباراة النهائية بعدما أطاح بفريق فالنسيا بطل الكأس في الدور قبل النهائي بثلاثة أهداف لهدف ، بينما تأهل أتلتيكو مدريد بعدما حقق مفاجأة بالفوز على برشلونة بطل الليجا بثلاثة أهداف مقابل إثنين.

وتمثل مباراة اليوم، اختبارًا هامًا لكتيبة الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، الذي يسعى لتحقيق أول لقب له مع الميرنجي في ولايته الثانية.
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