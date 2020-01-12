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رياضة

تم نقله إلى المستشفى .. إصابة لاعب إنبي بارتجاج في المخ

الأحد 12/يناير/2020 - 09:48 م
نادي إنبي
نادي إنبي
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إسماعيل محمود
أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادى إنبى، إصابة محمد رزق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بارتجاج في المخ، بعد تعرضه للإصابة في المباراة التي جمعت الفريق بنظيره نادي مصر المقاصة.

وكشف عبد الناصر محمد أنه تم نقل محمد رزق للمستشفى، ويتواجد معه كابتن حلمى طولان المدير الفنى للفريق ، حيث أكد إصابة رزق في لعبة مشتركة مع لاعب المقاصة وأبدى استغرابه من أن حكم المباراة أحمد جمال لم يحتسب مخالفة لصالح اللاعب ولم يوقف المباراة رغم فقدانه الوعي.

وكانت مباراة فريقي إنبي ومصر المقاصة والتي أقيمت على ستاد السلام، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة الـ13 بالدوري، ليرتفع رصيد المقاصة للنقطة 11 فى المركز الـ14 ويرتفع رصيد إنبي للنقطة 17 في المركز الـ9.
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