أماني الخياط تفضح مخططات أردوغان والإخوان من داخل البرلمان التركي

كشفت الإعلامية أماني الخياط عن مخططات أردوغان وجماعة الإخوان الإرهابية من داخل البرلمان التركي، مؤكدة أن قيادات الإخوان مدحت الحداد والعزبي والعشرين في مقر البرلمان التركي.



وقالت أماني الخياط خلال برنامج «الكبسولة» المذاع على قناة «أكسترا نيوز» إن أتباع القيادي محمود عزت في تركيا عرضوا استعدادهم لدعم أردوغان وحزبه، وهذه السياسيات ضد مصر .



وقالت أماني الخياط أن ما حدث في التصويت على اتفاقية إرسال جيوش أردوغان المزعومة إلى ليبيا جزء من الاتفاق بين أردوغان والسراج، لانهم ليسوا جيوش، ولكنهم مرتزقة.



وأوضحت أن القيادي الاخواني مدحت الحداد للتواصل مع مسؤولين أتراك لدعم الأنشطة المعادية للدولة المصرية، مؤكدا أن أكثر من 25 ألف ارهابي منهم مطلوبين في مصر حاصلين علي الجنسية التركية.



اتحاد الجمعيات المصرية بتركيا كيان يهدف إلى إدارة المحفظة المالية للتنظيم ودعم العمليات الارهابية، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي لتبني أردوغان لقيادات الإخوان في تركيا هي جزء من الاتفاق التركي مع السراج.