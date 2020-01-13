مستشفي سوهاج الجامعي يعالج حالة نادرة لطفل مولود بعين واحدة

اطمئن الدكتور احمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج علي حالة الطفل عبد الرحمن البالغ من العمر ٦ سنوات من محافظة دمياط، والذي خضع لعملية جراحية لاصلاح عيب خلقي بالوجه والجمجمة داخل المستشفي الجامعي، حيث كان يعاني منذ ولادته من غياب شبه كامل للنصف الايمن من الوجه.



وقال الدكتور احمد عزيز ان المستشفي الجامعي استقبلت الطفل عبد الرحمن بعد ظهور اسرته باحدي القنوات الفضائية تستغيث لانقاذ طفلهم وعلاجه، حيث تم تقديم كافه اوجه الدعم لاجراء جراحة عاجلة له، مشيرًا الي ان قسم جراحة التجميل بالجامعة من الاقسام المتميزة المؤهلة لعلاج مثل تلك الحالات المعقدة من العيوب الخلقية في الوجه والجمجمة.



وقال الدكتور حسان النعماني القائم بعمل عميد كلية الطب، ان الفريق الطبي من قسمي جراحة التجميل والتخدير تمكن من اجراء المرحلة الاولي من العمليات الجراحية التي سوف تجري للطفل، موضحًا ان الطفل حضر للمستشفي الجامعي وهو يعاني من غياب شبه كامل للنصف الأيمن من الوجه، الأذن، العين، ومحجر العين، والفك العلوي وجزء من الفك السفلي والأنسجة الرخوة، وهو يمثل كل ما تحت الجمجمة باستثناء مجموعة من الأسنان متصلة بقاع الجمجمة.



من جانبه قال الدكتور كرم علام استاذ مساعد بقسم جراحة التجميل، الذي اجري العملية الجراحيه للطفل ان المرحلة الأولي من الجراحة كان الهدف منها بناء وتقويم بقايا الفك العلوي وعظام اللثة الحاملة للاسنان، الي جانب بناء الأنسجة الرخوة لجانب الوجه الأيمن وفصل مجرى التغذية والتنفس عن قاع الجمجمة.



وأوضح ان حاله الطفل الان مستقرة وسوف تشمل المرحلة القادمة اجراء عدد من العمليات الجراحية التي سيتم من خلالها بناء الحجرة العظمية للعين اليمني، وتشكيل الحاجب الأيمن، وبناء نصف الأنف الأيمن، وإعادة بناء الجزء الناقص من عظام الجمجمة.



واصطحب رئيس الجامعة خلال اطمئنانه علي الطفل، الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، الدكتور حسان النعماني القائم بعمل عميد كلية الطب البشري، والدكتور حمدي سعد مدير المستشفي الجامعي، والدكتور احمد جابر نائب مدير المستشفي، والدكتور جمال يوسف رئيس قسم جراحة التجميل، والدكتور كرم علام استاذ مساعد بقسم جراحة التجميل.