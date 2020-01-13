فيديو جراف| أحمد فتحي يدخل نادي المائة

أحمد فتحى ثالث لاعب يخوض المئوية الأفريقية بقميص الأهلى بعد مشاركته أمام بلاتينيوم، وتعتبر هذه المباراة الـ 100 ليلحق بوائل جمعة وحسام عاشور .
ونال وائل جمعة شرف أول لاعب يخوض 100 مباراة أفريقية بقميص الأهلي، عندما شارك أمام صن شاين بطل نيجيريا .
كما خاض حسام عاشور مباراته المئوية في التاسع من مارس 2014، أمام يانج أفريكانز بطل تنزانيا .
وخلال الفيديو جراف التالى نتعرف على المزيد.
ونال وائل جمعة شرف أول لاعب يخوض 100 مباراة أفريقية بقميص الأهلي، عندما شارك أمام صن شاين بطل نيجيريا .
كما خاض حسام عاشور مباراته المئوية في التاسع من مارس 2014، أمام يانج أفريكانز بطل تنزانيا .
وخلال الفيديو جراف التالى نتعرف على المزيد.