فيديو جراف| أحمد فتحي يدخل نادي المائة

أحمد فتحى ثالث لاعب يخوض المئوية الأفريقية بقميص الأهلى بعد مشاركته أمام بلاتينيوم، وتعتبر هذه المباراة الـ 100 ليلحق بوائل جمعة وحسام عاشور .



ونال وائل جمعة شرف أول لاعب يخوض 100 مباراة أفريقية بقميص الأهلي، عندما شارك أمام صن شاين بطل نيجيريا .



كما خاض حسام عاشور مباراته المئوية في التاسع من مارس 2014، أمام يانج أفريكانز بطل تنزانيا .



وخلال الفيديو جراف التالى نتعرف على المزيد.

