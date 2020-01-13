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فيديو جراف

فيديو جراف| أحمد فتحي يدخل نادي المائة

الإثنين 13/يناير/2020 - 06:56 م
صدى البلد
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كريم عاطف
أحمد فتحى ثالث لاعب يخوض المئوية الأفريقية بقميص الأهلى بعد مشاركته أمام بلاتينيوم، وتعتبر هذه المباراة الـ 100 ليلحق بوائل جمعة وحسام عاشور .

ونال وائل جمعة شرف أول لاعب يخوض 100 مباراة أفريقية بقميص الأهلي، عندما شارك أمام صن شاين بطل نيجيريا .

كما خاض حسام عاشور مباراته المئوية في التاسع من مارس 2014، أمام يانج أفريكانز بطل تنزانيا .

وخلال الفيديو جراف التالى نتعرف على المزيد.
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