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برلمان

رئيس "المصريين": القيادة الليبية تثق في قدرة السيسي على حل الأزمة

الأحد 12/يناير/2020 - 11:22 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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عبد الرحمن سرحان
أكد الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أهمية لقاء الرئيس السيسي وشارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي لدعم الجيش الليبي في مواجهة أطماع السلطان العثماني رجب طيب أردوغان رئيس تركيا، مشيرا إلى أن مصر لن تترك ليبيا وستقف بجوارها بكل الطرق الممكنة وستقف بالمرصاد لأي محاولات تركية للتدخل العسكري في ليبيا.

وأضاف "أبو العطا"، في بيان الاثنين الماضي، أن هذا اللقاء جاء تزامنا مع زيارة رئيس مجلس النواب الليبي اليوم لمصر وإلقائه خطاب في البرلمان المصري يؤكد حرص القيادة السياسية على حل الأزمة الليبية بشكل سياسي، مؤكدا أن الحل السياسي هو أفضل الحلول لأي أزمة وخاصة الأزمة الليبية.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن هذه اللقاءات تعني أولا حرص الدبلوماسية المصرية على اللجوء للحلول السلمية والسياسية في حل هذه الأزمة وجميع الملفات الشائكة بوجه عام، لافتا إلى أن مصر كان ولا زالت الداعم الأول لرغبة الشعب الليبي ومعه ضد أي محاولات للنيل من أرضه وحقوقه الشرعية.

وأثنى على تصريحات عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي في مجلس النواب المصري التي كان أبرزها: "قد نضطر لدعوة القوات المسلحة المصرية للتدخل إذا حدث غزو أجنبي، وأن التاريخ شاهد على موقف مصر مع الليبين في الغزو الإيطالي"، مؤكدا أن هذه التصريحات تاريخية وتضع الرئيس التركي في موقف شديد الحرج أمام المجتمع الدوليح علاوة على أنها تُعبر عن عميق العلاقات المصرية الليبية وثقة الدولة الليبية في قدرة الدولة المصرية مُمثلة في القيادة السياسية على حل الأزمة الليبيبة بالشكل الذي يُناسب تطلعات الشعب الليبي الشقيق. 

وأكد أن هذه التصريحات تدل على اهتمام مصر بالملف الليبي والأشقاء العرب؛ لأنها تُمثل عمقًا أمنيًا واستراتيجيًا مهمًا لمصر، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك سريعا ضد أطماع رئيس تركيا المتهور في ثروات الشعبي الليبي الشقيق.

وأشار إلى أن مصر تقود تحركات دولية ضد أطماع الرئيس التركي أردوغان في ليبيا بكفاءة عالية.
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