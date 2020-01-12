إيران.. اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن في طهران.. فيديو

درگیری و جو مشتنج "خیابان آزادی مترو شادمان

یکشنبه ۲۲ دی ۹۸#اعتراضات_سراسری#تظاهرات_سراسری pic.twitter.com/PKz6V8HF3r — بگونه (@begoonaah) January 12, 2020

🔴فوری از #کرمانشاه



جوانان دلاور کرماشان در کمین تسخیر استانداری و لانه جاسوسی عمام جمعه جاش.



مرگ بر دیکتاتور ۲۲ دی pic.twitter.com/aCL3SdGIAA — آژیر.. (@SaediShahrouz) January 12, 2020

اندلعت اشتباكات عنيفة بين مئات المتظاهرين الإيرانيين وقوات الأمن على خلفية التظاهرات الحاشدة التي اندلعت في العاصمة طهران ومحافظات أخرى تنديدًا بحادث سقوط الطائرة الأوكرانية، التي راح ضحيتها جميع ركابها الـ176.وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن قوات الأمن أطلقت الرصاص والغاز المسيل للدموع لتفريق التظاهرات في طهران ومحافظة زنجان وكرمنشاه ومناطق أخري.وأعلنت قوات الشرطة في طهران، أن احتجاجات متقطعة جرى تفريقها في ساحة الحرية "ميدان آزادي"، مشيرة إلى أن هذه الاحتجاجات كانت على خلفية إسقاط الطائرة الأوكرانية.واتهمت قوات الشرطة في طهران بعض المتظاهرين بالسعي للاشتباك مع قوات الأمن واستهداف الممتلكات العامة.