إيران.. اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن في طهران.. فيديو

اندلعت اشتباكات عنيفة بين مئات المتظاهرين الإيرانيين وقوات الأمن على خلفية التظاهرات الحاشدة التي اندلعت في العاصمة طهران ومحافظات أخرى تنديدًا بحادث سقوط الطائرة الأوكرانية، التي راح ضحيتها جميع ركابها الـ176.
وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن قوات الأمن أطلقت الرصاص والغاز المسيل للدموع لتفريق التظاهرات في طهران ومحافظة زنجان وكرمنشاه ومناطق أخري.
وأعلنت قوات الشرطة في طهران، أن احتجاجات متقطعة جرى تفريقها في ساحة الحرية "ميدان آزادي"، مشيرة إلى أن هذه الاحتجاجات كانت على خلفية إسقاط الطائرة الأوكرانية.
واتهمت قوات الشرطة في طهران بعض المتظاهرين بالسعي للاشتباك مع قوات الأمن واستهداف الممتلكات العامة.
وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن قوات الأمن أطلقت الرصاص والغاز المسيل للدموع لتفريق التظاهرات في طهران ومحافظة زنجان وكرمنشاه ومناطق أخري.
وأعلنت قوات الشرطة في طهران، أن احتجاجات متقطعة جرى تفريقها في ساحة الحرية "ميدان آزادي"، مشيرة إلى أن هذه الاحتجاجات كانت على خلفية إسقاط الطائرة الأوكرانية.
واتهمت قوات الشرطة في طهران بعض المتظاهرين بالسعي للاشتباك مع قوات الأمن واستهداف الممتلكات العامة.
درگیری و جو مشتنج "خیابان آزادی مترو شادمان— بگونه (@begoonaah) January 12, 2020
یکشنبه ۲۲ دی ۹۸#اعتراضات_سراسری#تظاهرات_سراسری pic.twitter.com/PKz6V8HF3r
🔴فوری از #کرمانشاه— آژیر.. (@SaediShahrouz) January 12, 2020
جوانان دلاور کرماشان در کمین تسخیر استانداری و لانه جاسوسی عمام جمعه جاش.
مرگ بر دیکتاتور ۲۲ دی pic.twitter.com/aCL3SdGIAA