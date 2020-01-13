فقوسة: وزارة الشباب لم تقدم الدعم لي رغم تدهور حالتي الصحية.. فيديو

أكد مدحت فقوسة نجم النادي المصري الأسبق أنه تعرض لمتاعب وتدهورا فى الصحة، مؤكدا انني مصاب بالسرطان وتصلب بشرايين المخ ومصاب بـ "كهربا في المخ" وخضعت لعملية جراحية صعبة بتغيير صمام في القلب.





وأضاف نجم النادي المصري الأسبق خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc عبر فضائية dmc ان الفريق مهاب مميش هو الذي ساعدني في عملية علاجي وأيضا محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان.





وتابع النجم مدحت فقوسة أن ما أحزنني أن وزارة الشباب والرياضة لم تقدم أي مساعدة لي مؤكدا انه على الرغم من ذلك كنت بطل عالم وحصلت على بطولة العالم من المغرب وحصلت على الوسام من الدرجة الأولى.





واشار نجم النادي المصري الأسبق أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يقف مع المواطنين المصريين مؤكدا أنه قدم الدعم له.



