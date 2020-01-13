AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

استئصال تكيس بالقناة المرارية لطفلة في مستشفى جامعة كفر الشيخ.. صور

الإثنين 13/يناير/2020 - 12:20 ص
فريق جراحة الأطفال
فريق جراحة الأطفال بمستشفى كفر الشيخ الجامعي
Advertisements
محمود زيدان
نجح فريق جراحة الأطفال بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، برئاسة الدكتور خالد إسماعيل، أستاذ جراحة الأطفال ورئيس قسم الجراحة العامة بكلية الطب، في إجراء عملية استئصال تكيس بالقناة المرارية بالمنظار الجراحي لطفلة عمرها 9 سنوات، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد عبد العال، عميد كلية الطب.

وضم الفريق الجراحي، كلًا من الدكتور، طه إسماعيل، أستاذ الجراحة بكلية الطب، ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، والدكتور أكرم البطرني، أستاذ جراحة الأطفال بطب طنطا، والدكتور خالد الشيمي، مدرس جراحة الأطفال بطب طنطا، والدكتور محمد عرفة، مدرس جراحة الأطفال بطب طنطا.

وكانت الطفلة المريضة تعاني من آلام متكررة بأعلى البطن، وأجريت لها الفحوصات والأشعات اللازمة، وتبين أنها تُعاني من تكيس بالقناة المرارية، وتحتاج إلى تدخل جراحي عاجل لاستئصال هذا الورم، وتم إجراء الجراحة بمهارة فائقة.
استئصال تكيس بالقناة المرارية لطفلة في مستشفى جامعة كفر الشيخ.. صور
استئصال تكيس بالقناة المرارية لطفلة في مستشفى جامعة كفر الشيخ.. صور
استئصال تكيس بالقناة المرارية لطفلة في مستشفى جامعة كفر الشيخ.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

15 كيلو جراما.. استئصال ورم من بطن مريض بمستشفى التأمين الصحي في المنيا

بعد 30 عامًا من الجراحة الأولى.. استئصال ورم كبير بالرقبة لمسنة بـ كفر الشيخ

في 3 ساعات.. أطباء "أسيوط الجامعي" يستأصلون ورما يزن 8 كيلو من بطن طفلة

لأول مرة.. انعقاد امتحانات دكتوراة الجراحة العامة بطب كفر الشيخ

15 كيلو | استئصال ورم من بطن سيدة بمستشفيات جامعة المنوفية

إجراء أول جراحة لاستئصال الرئة بالمنظار بمستشفى بنها الجامعي

ترشيحاتنا

هل لمس الزوجة ينقض الوضوء؟.. الإفتاء تحسم الخلاف بين 3 آراء للفقهاء.. فيديو

الترجي يهدد بتحطيم رقم قياسي للنادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل

هنتعشى إيه النهاردة.. قلقاس بانية وكوردن بلو وتورتة رد فيلفت الرمان

أول صور.. محمود العسيلى وزوجته في المالديف.. شاهد

تريند الفن| فيديو جديد يكشف سر إطلاق زوج نانسي عجرم 18 طلقة على قتيل الفيلا.. وشيرين رضا تستغيث بوزارة الداخلية للمرة الثانية

خاص.. نجم الأهلي على رادار العين الإماراتي.. وهذا موقف اللاعب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بي إم دبليو تكشف عن i Interaction EASE الاختبارية ذاتية القيادة.. صور

40 صورة من عزاء والد إيهاب توفيق بحضور نجوم الفن والرياضة.. فيديو

سلاسل وجاكت رجالي.. جنا عمرو دياب بإطلالة مثيرة من جديد