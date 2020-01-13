استئصال تكيس بالقناة المرارية لطفلة في مستشفى جامعة كفر الشيخ.. صور

نجح فريق جراحة الأطفال بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، برئاسة الدكتور خالد إسماعيل، أستاذ جراحة الأطفال ورئيس قسم الجراحة العامة بكلية الطب، في إجراء عملية استئصال تكيس بالقناة المرارية بالمنظار الجراحي لطفلة عمرها 9 سنوات، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد عبد العال، عميد كلية الطب.



وضم الفريق الجراحي، كلًا من الدكتور، طه إسماعيل، أستاذ الجراحة بكلية الطب، ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، والدكتور أكرم البطرني، أستاذ جراحة الأطفال بطب طنطا، والدكتور خالد الشيمي، مدرس جراحة الأطفال بطب طنطا، والدكتور محمد عرفة، مدرس جراحة الأطفال بطب طنطا.



وكانت الطفلة المريضة تعاني من آلام متكررة بأعلى البطن، وأجريت لها الفحوصات والأشعات اللازمة، وتبين أنها تُعاني من تكيس بالقناة المرارية، وتحتاج إلى تدخل جراحي عاجل لاستئصال هذا الورم، وتم إجراء الجراحة بمهارة فائقة.

