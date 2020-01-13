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منوعات

الساعة بـ ٢١٥ دولار.. منزل بروس لي يتحول إلى وكر للدعارة بعد 35 عاما من وفاته.. فيديو

الإثنين 13/يناير/2020 - 03:50 ص
صدى البلد
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أحمد شريف
تحول منزل ايقونة فنون القتال وافلام الاكشن بروس لي في هونج كونج إلى بيت للدعارة بعدة وفاته بـ35 عامًا.

وبحسب جريدة جنوب الصين الصباحية، تصل ثمن الساعة في هذا المنزل المشبوه بنحو 215 دولار.

وتفاجئ محبو الفنان الراحل بالتحول السافر لمنزله بعد وفاته، ليصبح وكر للبغاء بعد أن كان منزل لأعظم مؤدي للفنون القتالية.

ولم تفصح الصحيفة عن اي تفاصيل أخرى بشأن التحول الذي حدث لمنزل بروس لي بعد رحيله عن الحياة، واكتفت بعرض المنزل من الداخل و محدث لها خلال السنوات الماضية.
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