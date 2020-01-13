4 مباريات جعلت جماهير برشلونة تطالب فالفيردي بالرحيل

أصبح إرنستو فالفيردي ، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني أكثر المكروهين من قبل جماهير البارسا، وأكثرهم طلبًا للرحيل عن الفريق خلال الفترة القادمة.



فالفيردي وبرغم سيطرته على الليجا الموسمين الماضيين، إلا أنه فشل فشلًا ذريعًا في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة لفقد الفريق هويته ، البارسا لم يعد ممتعًا للمرة الأولى منذ عقود ، التيكي تاكا والأداء الجميل من الفريق الكاتلوني صار غريبًا على كتيبة فالفيردي.



طفح الكيل بالنسبة لجمهور البارسا ، لم يعودوا قادرين على تحمل فكرة وجود فالفيردي كمدير فني للفريق ، وبالأخص بعد خروج الفريق من بطولة كأس السوبر بعد الخسارة والريمونتادا كالعادة من أتليتكو مدريد .



4 مباريات كانت قاتلة لفالفيردي مع برشلونة ، وأثارت غضب جماهير برشلونة عليه، نستعرضهم في هذا التقرير:



ريمونتادا روما ومانولاس

في بطولة دوري أبطال أوروبا عام 2018، التقى برشلونة بنادي روما الإيطالي في دور ربع النهائي، وسط توقعات كبيرة للبارسا بالصعود بسهولة لنصف النهائي، وبالفعل في مباراة الذهاب في الكامب نو، انتصر الفريق الكاتلوني بأربعة أهداف مقابل هدف، ليعتقد الجميع أن البارسا تأهل بنسبة كبيرة للمربع الذهبي.



ولكن في مباراة العودة ، واجه فالفيردي ولاعبيه إعصار إيطالي، كانت النتيجة تشير لتقدم روما بهدفين نظيفين، وفي الدقيقة 81 ، تحصل الفريق على ضربة ركنية، وفي وسط غياب وسرحان لاعبي البارسا، ارتقى اليوناني كوستاس مانولاس، وسجل رأسيته الشهيرة،معلنًا عن الهدف الثالث، ومسجلًا ريمونتادا تاريخية، وسط ذهول لاعبي البارسا وجماهيره، وأسطورة الفريق ليونيل ميسي.



ريمونتادا ليفربول وأوريجي

في بطولة دوري أبطال أوروبا العام الماضي، التقى برشلونة بنادي ليفربول في دور نصف النهائي، وفي مباراة الذهاب، اكتسح برشلونة نادي ليفربول بثلاثية، ولكن في مباراة العودة، وبغياب محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو، عاد ليفربول واكتسح برشلونة برباعية ، شهدت تألق البلجيكي ديفوك أوريجي و الهولندي فينالدوم.



كأس إسبانيا وخسارة من فالنسيا

خسر برشلونة نهائي الكأس العام الماضي أمام فالنسيا بهدفين مقابل هدف، ليثور غضب جمهور البارسا مطالبين فالفيردي بالرحيل



كأس السوبر وريمونتادا من أتليتكو مدريد

آخر تلك المباريات كانت يوم الخميس الماضي، عندما التقى بنادي أتليتكو مدريد، وخسر لصالحه بنتيجة 3-2 ، بعد أن كان متقدمًا في النتيجة 2-1، ليودع كأس السوبر الإسباني.