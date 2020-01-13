AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إصابة ٨ طلاب في مشاجرة بين أشخاص مجهولين بمحيط مدرسة في سمنود

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:18 ص
مشاجرة
مشاجرة
Advertisements
احمد علي
شهدت شوارع منطقة ترعة الساحل مدينة سمنود بمحافظة الغربية، واقعة إصابة 8 طلاب بجروح طفيفة بالوجه حال تواجدهم فى محيط مشاجرة بين أشخاص بلطجيه بمحيط ابواب مدرستهم وتم نقلهم إلى طوارئ مستشفى سمنود العام لإسعافهم.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد أحمد العدروسى مأمور مركز سمنود، بورود بلاغا لشرطة النجدة يفيد بوصول 8 طلاب لمستشفى سمنود مصابين بجروح بالوجه خلال مشاجرة بين عدد من الأشخاص وقيام أحدهم برش ماده مجهولة وتم نقلهم لمستشفى سمنود العام لتلقى العلاج.

كما نتقلتا الأجهزة الأمنية الي مكان الواقعة وتم ضبط طرفى المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة سيدتين فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بمياه مصرف بطريق "طنطا – السنطة"

إصابة 4 فى حادث انقلاب تروسيكل بترعة في زفتي

حوادث وضحايا فى يوم .. تصادم 4 سيارات على طريق أويش الحجر بالدقهلية.. مصرع طالبة جامعية في حادث قطار بطريق طنطا- المحلة.. وتفحم توك توك بسبب ماس كهربائي في كفر الزيات

بسبب خلافات الجيرة.. إصابة 5 أشخاص بطلق خرطوش في سوهاج

يفعلها الصغار ويقع فيها الكبار.. تعرف على أبرز المشاجرات في 2019 بسوهاج

ترشيحاتنا

اخبار الحوادث.. القبض على قاتل عشيقته فى السيدة زينب.. هددها بـ فيديو جنسي.. فتاة تمزق جارها بـ 30 طعنة لرفضه إنهاء علاقتهما بالجيزة

تم نقله إلى المستشفى .. إصابة لاعب إنبي بارتجاج في المخ

مفاجأة: حمادة صدقي يطالب الهلال السوداني بالشرط الجزائي بعد رحيله

ليلى علوي ومحمود حميدة في عزاء والد إيهاب توفيق.. صور

أول صور.. محمود العسيلى وزوجته في المالديف.. شاهد

لاعبو الأهلي في عزاء والد إيهاب توفيق.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بي إم دبليو تكشف عن i Interaction EASE الاختبارية ذاتية القيادة.. صور

40 صورة من عزاء والد إيهاب توفيق بحضور نجوم الفن والرياضة.. فيديو

سلاسل وجاكت رجالي.. جنا عمرو دياب بإطلالة مثيرة من جديد