إصابة ٨ طلاب في مشاجرة بين أشخاص مجهولين بمحيط مدرسة في سمنود

شهدت شوارع منطقة ترعة الساحل مدينة سمنود بمحافظة الغربية، واقعة إصابة 8 طلاب بجروح طفيفة بالوجه حال تواجدهم فى محيط مشاجرة بين أشخاص بلطجيه بمحيط ابواب مدرستهم وتم نقلهم إلى طوارئ مستشفى سمنود العام لإسعافهم.



كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد أحمد العدروسى مأمور مركز سمنود، بورود بلاغا لشرطة النجدة يفيد بوصول 8 طلاب لمستشفى سمنود مصابين بجروح بالوجه خلال مشاجرة بين عدد من الأشخاص وقيام أحدهم برش ماده مجهولة وتم نقلهم لمستشفى سمنود العام لتلقى العلاج.



كما نتقلتا الأجهزة الأمنية الي مكان الواقعة وتم ضبط طرفى المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.