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البنك المركزي: الهدف من المبادرات دعم مختلف القطاعات الاقتصادي.. فيديو

الإثنين 13/يناير/2020 - 05:45 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
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كـريـم الـخـطـيـب
كشف جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، الهدف من مبادرات "البنك المركزي" لدعم مختلف القطاعات والتنسيق بينهم.

وقال جمال نجم خلال لقائه على قناة «أكسترا نيوز» أن الهدف من المبادرات التي أعلن عنها المركزي دعم مختلف القطاعات الاقتصادي، مؤكدا أن الدولة تسعى إلى التنمية والتشغيل والاستدامة وتوفير فرص العمل.

وأضاف نائب محافظ البنك المركزي، أنهم يدعمون قطاعي الصناعة والسياحة، موضحا أن قطاع الصناعة في اي مكان هي قاطرة التنمية والاستدامة وتوفير فرص العمل.

وأشار جمال نجم إلى أن رئيس الوزراء أكد أن مساهمة القطاع الصناعي الالية 16.7 من إجمالي النتاج المحلي، ومعدل النمو في القطاع الصناعي 6.03، ما يقارب 80 مليار جنيه.

ولفت جمال نجم إلى أن الدولة تسعى الي تجهيز الي سوق ونمو غير تضخمي والاستفادة من الطاقات غير المستغلة في المصانع، مضيفا أنه لابد من إ]جاد حلول للمصانع المتعثرة والاستفادة من خطوط الإنتاج.
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