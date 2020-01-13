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أخبار العالم

استمرار الاحتجاجات ضد النظام الإيراني في شوارع طهران.. فيديو

الإثنين 13/يناير/2020 - 12:29 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
نشرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية شريط فيديو للتظاهرات التي شهدها ميدان آزادي في العاصمة الإيرانية بغداد ضد ولاية الفقيه في البلاد.

وطالب المتظاهرون بإسقاط نظام الفقيه في إيران، وذلك في أعقاب اعتراف طهران بإسقاط الطائرة الأوكرانية بالخطأ، صباح الأربعاء الماضي عبر اطلاق صاروخ عليها.

اتسعت رقعة التظاهرات ضد النظام الإيراني لتمتد إلى أكثر من 15 مدينة ومحافظة في أنحاء البلاد.

وانطلقت فعاليات اليوم الثاني من المظاهرات التي جاءت عقب إسقاط الحرس الثوري للطائرة الأوكرانية من ميدان آزادي "الحرية" في قلب العاصمة طهران، وهو الميدان الذي شهد على ثورة 1979 التي أطاحت بنظام الشاه.

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