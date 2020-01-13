انتبه .. 10 أعراض تنذر بالإصابة بـ حصوات الكلى

من أبرز المشاكل الصحية التي تتعرض لها الكلى تشكّل الحصوات فيها نتيجةً لتراكم المعادن والأملاح، وتُسبب هذه الحصوات المتبلورة شعور الشخص المصاب بالألم الذي يزيد كلما زاد حجم هذه الحصوات، نشر موقع health line ابرز اعراض الاصابة بحصوات الكلى ، وتشمل:



شعور الشخص المصاب بأوجاعٍ عند التبول.



تغير لون السائل البولي حيث يصبح لونه بني أو أحمر أو وردي.



ظهور رائحة كريهة للبول.



الشعور بآلامٍ حادة في الكلى وقد يكون هذا الألم متفاوتًا.



قلة كمية البول.



يطرأ ارتفاع على درجة حرارة الشخص المصاب.



شعور المصاب برغبةٍ في التبول دون الحاجة لذلك.



الإصابة بدوخة خفيفة.



قد يصاب المريض بالقيء. الإحساس بالغثيان.

