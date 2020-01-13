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بعد تألقها في حفل مستقبل وطن.. أحمد موسى يشكر الإعلامية سهام صالح

الإثنين 13/يناير/2020 - 03:40 ص
الإعلامية سهام صالح
الإعلامية سهام صالح
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حمزة شعيب
وجه الإعلامى أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، الشكر لـ الإعلامية سهام صالح بعد تألقها في حفل مستقبل وطن.

ونظم حزب مستقبل وطن احتفالية لتكريم المبدعين في عام 2020 .. وشارك في الاحتفالية، رجل الصناعة، محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري- الأوروبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشؤون المجالس النيابية، والمرشح في الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة، والكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح مدير تحرير الأخبار والإعلامي أحمد موسى و والكاتب الصحفي أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد عمرو الخياط رئيس تحرير أخبار اليوم.

أقيمت الاحتفالية، بأحد فنادق القاهرة الجديدة، بحضور قيادات الحزب، المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب، والمهندس حسام الخولي، الأمين العام للحزب وعصام هلال، أمين تنظيم الحزب، ونواب رئيس الحزب، الدكتور عبد الهادي القصبي واللواء علاء عابد، وعدد من المسؤولين والشخصيات العامة.

َوحضر كل من وزراء التعليم العالي خالد عبد الغفار، طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وعلي مصيلحى وزير التموين، ووكيلا البرلمان النائب السيد الشريف، والنائب سليمان وهدان، كما حضر الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف"دعم مصر" ونائب رئيس حزب مستقبل وطن والنائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، ود.محمد منظور نائب رئيس الحزب، والمهندس حسام الخولي الأمين العام، والمستشار عصام هلال أمين التنظيم، ونواب الحزب وقياداته بمختلف المحافظات.

كما حضر النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بالمجلس، والنائب محمود سعد أمين أمانة المهنيين بالحزب، محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والنائب المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، والنائب فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد.
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