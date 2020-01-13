الدوري المصري.. موعد مباراة وادي دجلة والانتاج الحربي والقنوات الناقلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الانتاج الحربي ، نظيره وادي دجلة ، اليوم الاثنين ، على ستاد بتروسبورت فى اطار منافسات الجولة 13 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة ، ويسعى للفوز بنقاط المباراة لتحسين وضعه في جدول المسابقة.



فيما يحتل الفريق الدجلاوي المركز الـ17 برصيد 9 نقاط ، وهو ما يصعب المهمة عليه حيث يأمل في اقتناص الفوز هربا من شبح الهبوط.



وقد أسندت لجنة الحكام الرئيسية باﻹتحاد المصري لكرة القدم للحكم محمود وفا إدارة مباراة دجلة والإنتاج الحربي ، ويعاونه هشام الدسوقي وسعد سيد وحازم نصر حكما رابعا.



مباراة دجلة والانتاج ، تنطلق في الخامسة مساء اليوم الاثنين ، وتذاع عبر قناتي ، أون سبورت ، وتايم سبورت.