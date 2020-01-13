أهم الأخبار ليلا..اشتعال الأزمة بين حمادة صدقي والهلال.. خالد الصاوي يظهر مع الراقصة جوهرة.. وصول المشير خليفة حفتر إلى موسكو

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين عددا من الأحداث المهمة على الصعيد المحلي والدولي.. وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما جاء فيها.





ظهر الفنان خالد الصاوي بصحبة الراقصة جوهرة وذلك بعد أزمة فيديوهاتها الجنسية.





كشفت وكالة سبوتنيك الروسية عن وصول قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر إلى العاصمة الروسية موسكو، وذلك لمناقشة وقف اطلاق النار في ليبيا.





اثار رحيل حمادة صدقي عن تدريب الهلال السوداني ،جدلا واسعا ، خاصة عقب الاعلان عن توليه القيادة الفنية لفريق سموحة خلفا لحسام حسن.





نشر محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".





كشف الكاتب الصحفى اللبنانى سعيد حريرى، عن تفاصيل جديدة بشأن تقرير الطب الشرعى لـ مقتحم فيلا المطربة نانسى عجرم.





أكد كارلوس غصن، المدير السابق لشركة "نيسان" للسيارات على شعوره بالارتياح حالة وصوله الأراضي اللبنانية قادما من اليابان.





كشف مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين عن تواصل البيت الأبيض مع كوريا الشمالية، من أجل عودة المفاوضات بين البلدين، عقب قطعها في أكتوبر الماضي.





تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" شريط فيديو يظهر قيام المتظاهرين في إيران بتمزيق صورة لقائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، وذلك عقب وفاته بما يقرب من اسبوعين.



