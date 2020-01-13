بعد أزمة الفيديوهات الجنسية.. خالد الصاوي يظهر مع الراقصة جوهرة فماذا قال لها

ظهر الفنان خالد الصاوي بصحبة الراقصة جوهرة وذلك بعد أزمة فيديوهاتها الجنسية.



وداعب الصاوى جوهرة في صورة نشرها خلال العرض الخاص لفيلم الفلوس عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق خالد الصاوى على الصورة قائلًا: "أهلا أهلا جوهرة، عاش التقارب بين الشعوب، ماتيلدا ماتيلدا ماتيلدا، ماتيلدا أنت شوية على رأي تامر".



جدير بالذكر أن فيلم "الفلوس" يعرض حاليا وهو من بطولة الفنان خالد الصاوى وتامر حسني وزينة واحمد السقا و تأليف محمد عبد المعطى وإخراج سعيد الماروق.



كما ينتظر الفنان خالد الصاوى عرض فيلمه الجديد "شريط 6" والذى قام بتصويره منذ فترة قصيرة.



وتدور قصة الفيلم حول ثلاثة أشخاص مدمنين، يقوم بمعالجتهم طبيب نفسى، وهى شخصية الفنان خالد الصاوى فى العمل، وتتوالى الأحداث فى إطار رومانسى لايت، حيث يناقش يوميات الجيل الجديد من الشباب والمواقف التي يتعرضون لها خلال حياتهم اليومية.