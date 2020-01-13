يكذّب الفنانة اللبنانية .. 13 سؤالا من محامي قتيل زوج نانسي عجرم تقلب موازين القضية



10_نانسي بحسب تصريحها أنها إختبأت في الحمام وأجرت اتصالًا بوالدها وعند سؤالها عن طبيعة اصابتها قالت إنها لا تعرف إذا كانت مصابة بشظايا أو طلق ناري؟؟؟؟؟؟



فكيف تتم اصابتها وهي مختبئة بالحمام طيلة مدة الحادثة؟؟؟؟



11_ الصورة العارية لجسد الشاب



تبين أن معظم الطلقات النارية متمركزة على الوجه السفلي لعضلة الباي لكلا اليدين أي أن الشاب إما كان معلقًا من يديه وتم إطلاق النار عليه وإما كان رافعًا ليديه لسبب ما



والأوضح والأفضح من ذلك أن الشاب يمسك بيده اليسرى منديلا أو محارم ويشد عليهن في حين بالصورة الآولى التي يتضح فيها وفاته كان يلبس كفوفا فكيف أمسك بالمنديل بعد أن توفي وتم تعريته؟؟



12_اين تقرير الخبرة العسكرية على السلاح المستخدم من قبل المجرم فادي ليبين كم طلقة خرجت منه وما هو نوعه ومن أين أتت ١٦ طلقة.



13_ هل فادي ذو مهارة عالية في إصابة الهدف ليصيب هدفه ١٦ مرة دون أن يخطأ في رصاصة واحدة وهو في حالة انه يواجه مسلحًا ويمكن أن يطلق عليه النار كونه لا يعرف مسبقًا ان السلاح الذي أمامه ليس حقيقيا.

خرج أحد المحامين السوريين المدافعين عن القتيل محمد الموسى الذي توفي برصاص مسدس الطبيب فادي الهاشم، زوج نانسي عجرم، دفاعًا عن النفس، عن صمته ووجه عدة أسئلة للنيابة اللبنانية من أجل توسيع التحقيقات.وكتب المحامي حامد الحاج علي بصفحته على "فيس بوك": "بعض الزملاء المحامين طلبوا مني أكتب ما تحدثت عنه في البث المباشر كتابة كونهم تأكدوا من خلال مراجعتهم للفيديو عن كل نقطة وقفت عندها وكونها ستصب في صلب القضية وإدانة المجرمين الحقيقيين، نتمنى من كل إنسان حر أن يقوم بالمشاركة، تذكروا أطفال المجني عليه، وتذكروا أطفال نانسي وزوجها المجرمين عندها قرروا بالمشاركة في إظهار الحقيقة ونصرة هذا السوري ابن سوريا الجريحة".1- يسير متقصدًا أن تصطاده الكاميرات ويعود من نفس الطريق وينظر للكاميرات2_ تطفأ أنوار الفيلا وهو داخل الفيلا عكس ما أدلت به نانسي وزوجها أنه انتظر حتى تم إطفاء الأنوار ودخل للفيلا، وهذا مثبت بالفيديو بالدقيقة 1,33.3_ نانسي وزوجها سمعوا صوت جنزير الحقيبة وكانوا في غرفة نومهما ولهذا خرج زوجها ليتفقد الأمر.4_زوج نانسي يسير متجهًا نحو غرفة الأولاد والسارق يقف منتظرًا حتى تتم رؤيته في مكان يستطيع منه أن يختبئ بالغرفة او ينزل على السلم دون أن ينتبه فادي لوجوده.5_فادي يقوم برفع الكرسي قبل أن يقوم السارق برفع سلاحه.6_في الدقيقة ٤،٢٥ من الفيديو تمت انارة غرفة بات نانسي عجرم وهذا ما يتناقض مع قول نانسي أنه لم يصل لغرفة الأولاد وان أبنائها لو فتحوا الباب لكانوا أصيبوا بطلق ناري أي أن الجريمة وقعت على باب غرفة أبنائها في الوقت الذي قال به زوجها أن السارق دخل غرفة الأطفال.. والتناقض الفاضح أن القتل لم يتم في الغرفة أو أمامها.7_في الدقيقة ٤.٥٠ وهنا الفضيحة الكبرى عندما ركض فادي وهو يلبس الشورت وراء السارق ودخلوا بإتجاه غرفة الأطفال يظهر بهذا التوقيت وأرجو من الجميع مشاهدته يظهر نفس السارق يلبس نفس اللباس وينادي على الحرس لو أنه فادي لكان ظهر الشورت وليس بنطال اسود8_فادي يقول انه يوجد كاميرا بداخل الغرفة التي تمت سرقة الجزدان منها وعند طلب اللضابط لداتا الكاميرا قال له أن نانسي تبدل ملابسها في هذه الغرفة فأحرجه الضابط وقال له لا أريد سوى مشاهدة لحظة دخول السارق وخروجه من الغرفة فقط لا غير فقال له المجرم فادي أنه قد نسي كلمة سر الكاميرا9_التصريح العجيب والغريب من شقيق فادي أن فادي قد تحدث للسارق وأعطاه مبلغًا من المال بعد أن وضعه تحت ضغط نفسي((( لأنه لاحظ اضطرابًا غير طبيعي على وجه السارق))) وهنا نقول كيف رأى ذلك الإضطراب على وجه السارق وهو ملثم.