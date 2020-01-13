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فن

5 اعترافات جريئة لـ مديحة كامل في ذكرى رحيلها

الإثنين 13/يناير/2020 - 11:22 ص
مديحة كامل
مديحة كامل
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أحمد إبراهيم
تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة مديحة كامل والتى ولدت مديحة كامل في 3 أغسطس 1948، وهي من مواليد مدينة الإسكندرية، وحاصلة على ليسانس الآداب من جامعة عين شمس بالقاهرة عام 1965، وكانت بداية مشوارها الفني قبل عام واحد فقط من التحاقها بالجامعة في عام 1964.

وصرحت مديحة كامل بخمسة اعترفات مثيرة وجرئية لها فى عدد من اللقاءات التلفزيونية تخص حياتها العملية و الشخصية.

1- اعترفت مديحة كامل أنها قد قدمت الكثير من الأعمال، التي كانت تعتبر نوع من الإسفاف في بداية المشوار الفني، وقد لجأت لمثل ذلك لتحقق الانتشار، ولكنها بعد أن حققت الانتشار بدأت في اختيار مجموعة من أهم أعمال السينما المصرية.

2- الاعتزال وارتداء الحجاب لم يكن صدفة، ولكنها كانت تلح بداخلها طوال حياتها وخاصة في أقوى عصور نجوميتها، وقد صرحت في أحد لقاءاتها التليفزيونية بأنها كانت تحرص في شهر رمضان، على إقامة الصلاة والنوافل في أوقاتها وقراءة القرآن الكريم.

3- صرحت في حوار لها أنها فتاة عادية لا ترى نفسها “جميلة” بنفس الطريقة التي يراها البعض بها.

4- اعترفت الفنانة بما وصفت نفسها به أنها إنسانة متطرفة جدًا وهوائية، وغير متزنة وترى الأبيض أبيض والأسود أسود، ومتقلبة المزاج.

5- قالت في إحدى لقائاتها إنها قد تعرضت لفشل في بعض تجارب الحب، وذكرت بأن السبب هو عدم قدرتها على التوفيق بين حياتها الخاصة وعملها الفني، لأن الفن هو الأولوية الأولى بحياتها ولا يمكن ان ينافسه أي أحد.
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