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رياضة

بعد ارتباط 10 سنوات وطفلان .. شاكيرا تكشف سبب رفضها الزواج من بيكيه

الإثنين 13/يناير/2020 - 05:55 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
كشفت المغنية الكولومبية شاكيرا صديقة الإسباني جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، سر عدم زواجهما رسميا، بالرغم من أن ارتباطهما منذ عشر سنوات، واجابهما طفلان.

وأوضحت شاكيرا سبب عدم زواجها من بيكيه في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة"، قائلة: "بصراحة، أنا أخاف بشكل فظيع من الزواج.

وتابعت ، لا أريده أن يرى فيّ زوجة، الأفضل فتاة، عشيقة - الثمرة المحرمة، أريد أن أبقيه في حالة جيدة، لكي يفهم أن كل شيء ممكن ويعتمد على سلوكه".

يذكر أن جيرارد بيكيه، يبلغ من العمر 32 عاما، وهو أصغر من شاكيرا بعشر سنوات.


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