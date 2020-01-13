AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تمزيق صورة قاسم سليماني في بغداد.. ونجل ترامب يعلق بسخرية: سمعت أنه محبوب.. فيديو

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:48 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" شريط فيديو يظهر قيام المتظاهرين في إيران بتمزيق صورة لقائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، وذلك عقب وفاته بما يقرب من اسبوعين.

ويظهر في شريط الفيديو قيام متظاهر بتمزيق صورة سليماني، وذلك عبر ركلها بالقدم، للتعبير عن رفضه لسياسات الحرس الثوري.

وعلق دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي، بسخرية على الفيديو قائلا: "يبدو مختلفًا تمامًا عن القصص التي رأيتها مرارًا وتكرارًا في وسائل الإعلام حول كيف كان محبوبًا، إنه كان محبوب مثل البغدادي".

واتسعت رقعة التظاهرات ضد النظام الإيراني لتمتد إلى أكثر من 15 مدينة ومحافظة في أنحاء البلاد.

وانطلقت فعاليات اليوم الثاني من المظاهرات التي جاءت عقب إسقاط الحرس الثوري للطائرة الأوكرانية من ميدان آزادي "الحرية" في قلب العاصمة طهران، وهو الميدان الذي شهد على ثورة 1979 التي أطاحت بنظام الشاه.

وامتدت تظاهرات اليوم الاثنين إلى مدن، مشهد والأحواز وأصفهان وتبريز وجرجان وسنندج وكرمانشاه وشيراز وقزوين وسمنان ودامغان ويزد وشاهرود وآمل وبابل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل تخسر إيران نفوذها بالشرق الأوسط.. وهل يمكن أن تؤدي الانتفاضات في العراق ولبنان إلى إنهاء الفوضى بالمنطقة بعد 40 عامًا

رد فعل من ترامب علي مقتل قاسم سليماني

لحظة مقتل قاسم سليماني وإشعال النار في جثمانه .. فيديو

الموت للولي الفقيه.. مظاهرات إيران تمتد إلى أصفهان وشيراز

طفح الكيل.. بومبيو: الإيرانيون اكتفوا من أكاذيب وفساد النظام

متظاهرون في إيران يهتفون: قاسم سليماني قاتل والمرشد يشهد | فيديو

ترشيحاتنا

لاعبو الأهلي في عزاء والد إيهاب توفيق.. صور

وصول المشير خليفة حفتر إلى موسكو

الكونفدرالية الأفريقية.. تعليق مستفز من إيهاب جلال بعد الخسارة من بيراميدز

الأهلي يغرد منفردا والمقاولون وصيفا.. تعرف على جدول ترتيب الدوري بعد مباريات اليوم

أول تعليق من اتحاد الكرة على هروب حمادة صدقي من الهلال السوداني

لطيفة و طارق الشيخ | نجوم الغناء يساندون إيهاب توفيق فى عزاء والده.. فيديو وصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بي إم دبليو تكشف عن i Interaction EASE الاختبارية ذاتية القيادة.. صور

40 صورة من عزاء والد إيهاب توفيق بحضور نجوم الفن والرياضة.. فيديو

سلاسل وجاكت رجالي.. جنا عمرو دياب بإطلالة مثيرة من جديد