تمزيق صورة قاسم سليماني في بغداد.. ونجل ترامب يعلق بسخرية: سمعت أنه محبوب.. فيديو





Seems a bit different than the stories I’ve seen repeatedly in the media of how he was loved🤔...



He was loved like Al Baghdadi was an austere religious scholar. pic.twitter.com/trhqQlqHch — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) January 12, 2020

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" شريط فيديو يظهر قيام المتظاهرين في إيران بتمزيق صورة لقائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، وذلك عقب وفاته بما يقرب من اسبوعين.ويظهر في شريط الفيديو قيام متظاهر بتمزيق صورة سليماني، وذلك عبر ركلها بالقدم، للتعبير عن رفضه لسياسات الحرس الثوري.وعلق دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي، بسخرية على الفيديو قائلا: "يبدو مختلفًا تمامًا عن القصص التي رأيتها مرارًا وتكرارًا في وسائل الإعلام حول كيف كان محبوبًا، إنه كان محبوب مثل البغدادي".واتسعت رقعة التظاهرات ضد النظام الإيراني لتمتد إلى أكثر من 15 مدينة ومحافظة في أنحاء البلاد.وانطلقت فعاليات اليوم الثاني من المظاهرات التي جاءت عقب إسقاط الحرس الثوري للطائرة الأوكرانية من ميدان آزادي "الحرية" في قلب العاصمة طهران، وهو الميدان الذي شهد على ثورة 1979 التي أطاحت بنظام الشاه.وامتدت تظاهرات اليوم الاثنين إلى مدن، مشهد والأحواز وأصفهان وتبريز وجرجان وسنندج وكرمانشاه وشيراز وقزوين وسمنان ودامغان ويزد وشاهرود وآمل وبابل.