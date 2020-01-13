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أخبار العالم

وكالة روسية: توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين حفتر والسراج اليوم في موسكو

الإثنين 13/يناير/2020 - 08:19 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
نقلت وكالة انترفاكس الروسية عن مسئول ترجيحه توقيع كل من المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، وفايز السراج، رئيس حكومة الوفاق على اتفاق وقف إطلاق النار في موسكو.

وأفادت شبكة "روسيا اليوم"، نقلًا عن مسئول روسي، بأن قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، سيزوران العاصمة الروسية موسكو قريبًا، لمناقشة تسوية الأزمة الليبية مع القيادة الروسية.

وكان الجيش الليبي قد أعلن في وقت سابق، مساء السبت الماضى، وقف الأعمال القتالية في المنطقة الغربية من البلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، في بيان مصور: "تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية عن وقف لإطلاق النار لغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية وذلك اعتبارا من الساعة 00: 01 12 يناير 2020 على أن يلتزم الطرف المقابل بوقف إطلاق النار في هذا التوقيت".
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