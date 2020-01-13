النائب فايز بركات: ارتفاع معدلات الطلاق يهدد تماسك المجتمع

أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، أن حالات الطلاق بين المصريين ارتفعت بشكل متتالي خلال السنوات الخمس الماضية حتى وصلت إلى ذروتها بنهاية 2018، لتشمل أكثر من 211 ألف حالة طلاق خلالها.



وقال بركات فى بيان صحفى له إن الطلاق عادة سلبية تؤثر على الإنتاج والعمل والاقتصاد،وبالتأكيد فهو يؤدي إلى مشاكل اجتماعية كالانتحار والانتقام وأطفال الشوارع وغيرها من المشكلات، حيث نتج عن الظاهرة تشريد ما يقرب من 7 ملايين طفل.



وأشار إلى أن الظروف الاقتصادية والثقافة الاستهلاكية تقف وراء العزوف وتأخر الزواج، وكذلك ارتفاع معدلات الطلاق لتصل إلى هذا الحد، هذا بالإضافة إلى التسويق السيئ للزواج في برامج التوك شو والمنابر الإعلامية، مما أدى إلى تصدير قدوة سيئة للشباب وتشجيعهم على الانفصال، لافتة إلى عدم وجود وعي بقيمة الأسرة والانتماء للزوج والزوجة، كذلك غياب المعالجة منذ الصغر بأهمية الروابط الأسرية.



وأشاد النائب بمبادرة «مودة» الهادفة إلى تقليل معدلات الطلاق، وموضحًا أنه طبقت مثيلتها في دولة ماليزيا وحققت نتائج مُبهرة وحجمت الطلاق، وطالب بضرورة تركيز الإعلام على هذه المشكلة الاجتماعية وتشابك الأيادى لتحجيمها، من خلال عدم تخصيص فقرات لهذه المشكلات على الهواء لتعكير صفو العلاقة الزوجية والروح الإنسانية، وإبراز قيمة الأسرة للنفس وللمجتمع.

