AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

هاني الناظر: تناول السكر لا يقل خطورة عن تدخين السجائر

الإثنين 13/يناير/2020 - 10:48 ص
السكر
السكر
Advertisements
ريهام قدري
لا احد يستطيع ان يتخلى عن السكر في حياته ولو بنسب قليلة ،ولكن هناك دراسات صادمة عن مخاطر السكر تجعلنا نعيد النظر في استخدامه يوميا.


ذكر الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث سابقا على صفحته الشخصية بالفيسبوك أن السكر من اخطر الاساسيات الخطيرة في حياتنا .

وأشار الناظر إلي أن الدراسات العلمية الحديثة اثبتت ان الإكثار من تناول السكر لا يقل خطورة عن تدخين السجائر.

ونصح الناظر بالتقليل من استخدام السكر وقال " ارجوكم حافظوا علي صحتكم الغالية بالإقلال من تناول السكر".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

طريقة عمل كفتة داوود باشا

اخبار السيارات.. الصين تطرح سيارة كهربائية جديدة في مصر..هيونداي فيرنا verna 2020 تظهر في العالم .. أسعار هيونداي وشيفروليه

شاهد .. فيديو جديد في واقعة اقتحام فيلا نانسي عجرم قد يغير موازين القضية

أخبار الرياضة ليلا..شرط مهاجم الأهلي الجديد .. موقف الزمالك من السوبر الإفريقي.. شاكيرا ترفض الزواج من بيكيه

آخر التطورات في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

تخشى عليه من الحسد.. هازال كايا تخفي وجه ابنها وترد على زيادة وزنها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شلاهد.. مسافر يحاول اقتحام قمرة القيادة على متن طائرة ويثير الفوضى

زيرو جمارك.. اسعار سيتروين citroen اليوم في مصر.. صور

بالدولار و بعد الخصم .. سعر غير متوقع لفستان زوجة تامر حسنى فى الكويت