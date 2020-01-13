هاني الناظر: تناول السكر لا يقل خطورة عن تدخين السجائر

لا احد يستطيع ان يتخلى عن السكر في حياته ولو بنسب قليلة ،ولكن هناك دراسات صادمة عن مخاطر السكر تجعلنا نعيد النظر في استخدامه يوميا.





ذكر الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث سابقا على صفحته الشخصية بالفيسبوك أن السكر من اخطر الاساسيات الخطيرة في حياتنا .



وأشار الناظر إلي أن الدراسات العلمية الحديثة اثبتت ان الإكثار من تناول السكر لا يقل خطورة عن تدخين السجائر.



ونصح الناظر بالتقليل من استخدام السكر وقال " ارجوكم حافظوا علي صحتكم الغالية بالإقلال من تناول السكر".

