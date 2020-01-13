AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الخارجية الروسية: حفتر والسراج يجريان محادثات في موسكو اليوم الاثنين

الإثنين 13/يناير/2020 - 09:39 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، إجراء اتصالات ليبية بين قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج .
وذكرت الخارجية الروسية- في بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- أن "الاتصالات تجري بين الأطراف الليبية اليوم في موسكو برعاية وزراء خارجية ودفاع تركيا وروسيا في سياق تنفيذ مبادرة الرئيسين الروسي والتركي، التي تم الإعلان عنها عقب لقائهما في إسطنبول".
وأشار البيان إلى أنه "من المتوقع أن يشارك السراج وحفتر وممثلو الأطراف الليبية الأخرى في هذه المباحثات".
Advertisements

ترشيحاتنا

الصين تطلق أسرع قطار في العالم بدون سائق

لـ السيدات.. سبب غير متوقع وراء الإجهاض المتكرر.. فيديو

البطاطس بـ 5 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 13 -1 - 2020

تعرف ماذا يحدث للجسم عند تناول العدس

اخبار السيارات.. الصين تطرح سيارة كهربائية جديدة في مصر..هيونداي فيرنا verna 2020 تظهر في العالم .. أسعار هيونداي وشيفروليه

الدولار ينهار أمام الجنيه .. أسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 13-1-2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبهرة وجذابة.. 20 صورة توضح أناقة فساتين درة فى عيد ميلادها

اخبار السيارات.. الصين تطرح سيارة كهربائية جديدة في مصر..هيونداي فيرنا verna 2020 تظهر في العالم .. أسعار هيونداي وشيفروليه

تعرف على تاريخ سيارات SUV الدفع الرباعى منذ نشأتها.. صور