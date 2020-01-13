الخارجية الروسية: حفتر والسراج يجريان محادثات في موسكو اليوم الاثنين

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، إجراء اتصالات ليبية بين قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج .

وذكرت الخارجية الروسية- في بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- أن "الاتصالات تجري بين الأطراف الليبية اليوم في موسكو برعاية وزراء خارجية ودفاع تركيا وروسيا في سياق تنفيذ مبادرة الرئيسين الروسي والتركي، التي تم الإعلان عنها عقب لقائهما في إسطنبول".

وأشار البيان إلى أنه "من المتوقع أن يشارك السراج وحفتر وممثلو الأطراف الليبية الأخرى في هذه المباحثات".

