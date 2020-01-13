"وعظ جنوب سيناء" تعقد مؤتمرها نصف السنوي

تعقد منطقة وعظ جنوب سيناء اليوم مؤتمرها نصف السنوى، لمناقشة دور المنطقة في المشاركة المجتمعية الإيجابية وذلك بحضور الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د.نظير عياد والقيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.



يأتي المؤتمر في إطار جهود الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف في التعامل بمنهجية علمية مع واقع الحياة ومشكلات المجتمع المعرفية والفكرية المعاصرة؛ وإيجاد حلول ناجحة لها وبناء جيل جديد يدرك خطر هذه المشكلات عليه وعلى الأجيال القادمة.



ومن المقرر أن يناقش المؤتمر كيفية التعامل مع قضايا المجتمع المختلفة، ومخاطر التطرف والفكر التكفيري على وطننا بشكل خاص والبشرية بشكل عام، وطرح أهم القضايا المعاصرة والشبهات الشائكة والرَّدّ عليها من خلال المتخصصين.



كما يستهدف المؤتمر مناقشة الظواهر الخطيرة التي يعاني منها المجتمع كالتدخين، وإدمان المخدرات، والإلحاد، وظاهرة البلطجة والإجرام، والتفكك الأسري وغياب المسئولية الأسرية، ومسؤولية الجميع في حل هذه المشكلات المجتمعية المختلفة والتي تحتاج إلى معالجات شاملة ليست فقط من جوانب شرعية، وإنما من جوانب نفسية واجتماعية.

