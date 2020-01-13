ريال مدريد يخسر راموس

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن خبر حزين بشأن سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، بعد تتويج الميرنجي ببطولة كأس السوبر الإسباني، ليلة أمس، الأحد، على حساب جاره أتلتيكو مدريد، بركلات الترجيح (4-1).



ووفقًا لما ذكره برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني، فإن ريال مدريد سيخسر خدمات راموس لفترة تتراوح بين 10 و15 يومًا، بسبب الإصابة التي تعرض لها في الكاحل.



وكان راموس قد شعر بآلام في كاحله، خلال مشاركته مع ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني، وتحامل على نفسه حتى نهاية المباراة، كما ساهم في تسديد ركلة جزاء حاسمة للقب.



وأقيمت بطولة السوبر الإسباني على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، بمشاركة 4 فرق للمرة الأولى في تاريخها.



ويعد لقب السوبر الإسباني، هو الأول للأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، في ولايته الثانية مع الميرنجي.