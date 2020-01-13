عاجل.. القطاعات الرئيسية تقود المؤشر السعودي للصعود في بداية تعاملات اليوم

جاء المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي، باللون الأخضر بالتعاملات الصباحية لجلسة اليوم الاثنين، في ظل أداء إيجابي للقطاعات الكبرى.



وبحلول الساعة 10:40 بتوقيت الرياض سجل المؤشر العام للسوق ارتفاعًا نسبته 0.66 بالمائة إلى مستوى 8425.4 نقطة ليربح نحو 54.25 نقطة.



وارتفع قطاع البنوك 0.92 بالمائة، وصعد قطاع المواد الأساسية 0.59 بالمائة، وبلغت مكاسب قطاع الطاقة 0.33 بالمائة.



وبلغت كمية التداول 44.58 مليون سهم، بقيمة بلغت 934.105 مليون ريال، موزعة على 43 ألف صفقة.



وتصدر الأسهم المرتفعة سهم مسك بنسبة 4.98 بالمائة، وتلاه سهم صدق بنسبة 4.25 بالمائة، ثم سهم بترورابغ بنحو 3.99 بالمائة.



وفي المقابل، تصدر التراجعات سهم "ام آي اس" بتراجع نسبته 2.11 بالمائة، تلاه أسواق العثيم بنسبة 1.11 بالمائة.



وكان سهم صدق الأنشط من حيث الكميات بنحو 2.58 مليون سهم، فيما تصدر سهم أرامكو السيولة بنحو 65.71 مليون ريال.