محلل اقتصادي: مبادرة البنك المركزى تدعم الصناعة بـ 150 مليار جنيه

قال الدكتور محمد عبد اللطيف محلل اقتصادي ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسابق الزمن ، لافتا الى ان الرئيس السيسى قام بالعديد من المبادرات حتى انتهت المحطة الأخيرة وهي الصناعة .



وأضاف الدكتور محمد عبد اللطيف، خلال حواره ببرنامج صباح الورد المذاع على فضائية ten ان مبادرة البنك المركزى تحت رعاية الرئيس تدعم الصناعة بـ 150 مليار جنيه .



وأشار المحلل الاقتصادي، إلى أن مبلغ الـ150 مليار جنيه ساهموا فى الارتقاء بالصناعة بعد ركودها سنوات عدة ، مضيفا انه هناك اكثر من 350 تريليون عجز فى الاستثمار بالعالم كله عامل ، منوها الى ان الانتاج 80 والفرق الكبير أدى إلى الانكماش.



وتابع أن كل ذلك يؤدى الى ضخ فى السيولة ولكن هذه الفكرة على المستوى القصير ، مؤكدا ان الـ150 مليار جنيه ساهموا في فوائد بعض المصانع بمبلغ 31 مليار من الـ150 مليار لضخ سيولة .



وأكد أن هناك عجز سيولة في السوق بشكل ملحوظ ، مضيفا ان التطوير العقارى كان القاطرة الصناعية القوية بعد مرور مصر بالأزمات الاقتصادية منذ عام 2011 حتى الان .



يذكر أن التطوير العقارى بدأ فى تشغيل العمالة ، لذلك لابد وأن ننظر على كل ما هو مستدام وغير مستدام للوصول إلى النمو الحقيقي ووجود قاطرة صناعة لتشغيل العمالة وجذب صناعات تصدير العملة الصعبة .