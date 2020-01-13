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محافظات

لكل اسم حكاية .. الديوان .. المكان الرسمي للعائلات في سيناء

الإثنين 13/يناير/2020 - 08:01 م
الديوان
الديوان
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احمد صالح
يحرص أبناء القبائل البدوية في شبه جزيرة سيناء، بأن يكون لدى كل عائلة او عشيرة ديوان خاص بها، ويتم تشييده بجوار منازلهم لاستقبال الضيوف، ويحرصون على إشعال النيران وإعداد القهوة العربية فيه .

حيث يستقبلون فيه الضيوف ويلتقون معا كل يوم لتبادل الحديث وحل المشاكل بين الأطراف، واستقبال الوفود في مختلف المناسبات وتلقي التنمية في الأعياد والأفراح.

وقال حسن سلامه الباحث في التراث السيناوي ،أن معظم الدواوين او المجالس بدأت من خلال عشش بدائية من جريد النخل ، ومع التقدم تغير الحال ليتحول الي مقر فاخر فيه متسع للجلوس واستقبال المسئولين والقيادات التنفيذية والأمنية والسياسية.

وقال ان الديوان أو المجلس يمثل رمز من رموز البادية والتي لا يمكن الاستغناء عنها ، فهي قيمة تراثية تمثل واجهة كل عائلة او عشيرة ، ولها حرمه، ولا يمكن التعدي عليها ولها حقوق في القضاء العرفي، كما يكون الضيف في حماية ويحظي باحترام شديد ومعاملة حسنة مع تقديم واجب الضيافة له .

واشار الي ان صانع القهوة والشاى فى المجلس، يبدأ بإشعال النار يوميا عقب صلاة المغرب وذلك باستخدام احطاب لا تثير الدخان، كما يتم صناعة القهوة العربية باستخدام أنواع جيدة لها مذاق خاص.

وقال ان التواجد فى الديوان او المجلس فرصة لتبادل وجهات النظر مع الحضور، كما أنه تجرى فيه نقاشات تهم العائلة وتبرز بشكل واضح أيام الانتخابات، حيث يحرص كل مرشح على الحضور لعرض برنامجه الانتخابى.

وهي تمثل ملتقى للأجيال وهي فرصة للحوار بين جميع فئات المجتمع بمختلف مستوياته ، وهذا يمثل دافع لدي الجميع لاكتساب خبرات والمنافسة علي التعليم والحصول على درجات عليا وتبوء المناصب كي تفيد المجتمع .

ويحرص أبناء كل عائلة على تناول طعام الإفطار طوال أيام شهر رمضان المبارك ، فالكل يحضر طعامه ويعتبر من العيب أن يتناول أحد من بينهم طعام إفطاره فى منزله خاصة إذا كانت إقامته بالقرب من الديوان .
لكل اسم حكاية .. الديوان .. المكان الرسمي للعائلات في سيناء
لكل اسم حكاية .. الديوان .. المكان الرسمي للعائلات في سيناء
لكل اسم حكاية .. الديوان .. المكان الرسمي للعائلات في سيناء
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