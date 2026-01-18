ماجد الكدواني بعد حصوله على «أفضل ممثل»: فخور بتمثيل مصر في حفل Joy Awards

أعرب الفنان المصري ماجد الكدواني عن فخره واعتزازه بتمثيل بلده مصر في حفل Joy Awards، مؤكدًا أن المشاركة في هذا الحدث الفني الكبير تمثل مسؤولية كبيرة وشرفًا يعتز به، خاصة في ظل المكانة الرفيعة التي يحظى بها الحفل على المستوى العربي.

وخصّ الكدواني بالشكر الجمهور السعودي، مشيدًا بذائقته الفنية الراقية ووعيه العميق بقيمة الفن ودوره في بناء الوعي المجتمعي، مؤكدًا سعادته الدائمة بكل زيارة للمملكة العربية السعودية، لما يلقاه من استقبال حافل ومحبة صادقة من الجمهور.

وأضاف أن حفل Joy Awards يُعد تأكيدًا واضحًا على أهمية الفن كقوة ناعمة قادرة على توحيد الشعوب وتعزيز جسور التواصل بين الثقافات، مشيرًا إلى أن هذا الحدث أصبح منصة عربية ملهمة للاحتفاء بالإبداع في مختلف مجالاته.

وفي ختام حديثه، وجّه ماجد الكدواني الشكر إلى معالي المستشار على جهوده الكبيرة في دعم الفن والفنانين، متمنيًا للمملكة العربية السعودية دوام التوفيق والنجاح، ومزيدًا من التألق في استضافة الفعاليات الفنية والثقافية الكبرى.

الحفل، الذي يُعد أحد أبرز الأحداث الفنية والترفيهية في المنطقة، شهد تكريم عددا كبيرا من أبرز النجوم والأعمال التي تركت بصمة واضحة لدى الجمهور خلال عام 2025، وذلك عبر جوائز تعكس الذائقة الجماهيرية وتحتفي بالإبداع والتميّز.

وفي فئة السينما، تتنافس أربعة أفلام على جائزة الفيلم المفضل، هي: الزرفة، وسيكو سيكو، وعرس النار، وهوبال. كما تشهد فئتا أفضل ممثل وأفضل ممثلة منافسة قوية بين نخبة من نجوم السينما الذين قدّموا أعمالًا لاقت صدى واسعًا لدى الجمهور.

أما فئة المسلسلات الدرامية، فتضم منافسات محتدمة بين الأعمال الخليجية والمصرية والمشرقية، إلى جانب ترشيحات مميزة لفئات أفضل ممثل، وأفضل ممثلة، وأفضل وجه جديد، ما يعكس التنوع والثراء الذي شهده الموسم الدرامي خلال العام الماضي.

وفي فئة الإخراج، يتنافس عدد من أبرز المخرجين على جوائز أفضل إخراج للمسلسلات والأفلام، تقديرًا للرؤى الإبداعية التي أسهمت في نجاح الأعمال الفنية وترسيخ حضورها جماهيريًا.

كما تحظى الموسيقى بحضور لافت من خلال ترشيحات تضم نخبة من النجوم العرب، سواء في فئات الأغنية المفضلة، أو أفضل فنان وفنانة، إضافة إلى فئة الوجوه الجديدة التي تبرز أصواتًا صاعدة في الساحة الغنائية.